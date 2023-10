Com covid-19, Sonia Abrão desfalca a bancada do ‘A Tarde é Sua’

A ausência da apresentadora Sonia Abrão na abertura do “A Tarde é sua”, da Rede TV!, não passou despercebida aos telespectadores, que ficaram cogitando o que teria acontecido para que ela não participasse do programa nesta segunda-feira.

O jornalista Vladimir Alves, que também faz parte da bancada do programa, demorou um pouco para tocar no assunto e isso deixou os seguidores de Sonia ainda mais preocupados.

Somente no segundo bloco o mistério foi revelado quando a própria Sonia Abrão entrou em um link ao vivo para falar dos motivos que a afastaram do programa de hoje:

“Eu positivei para a Covid-19. Eu estou bem, a não ser um pouco rouca. Eu tenho que ficar afastada, mas a contaminação me impediu. Em termos de energia, eu tinha uma certa preguiça de fazer alguma coisa, mas estou bem. Hoje, eu melhorei uns 50%”, disse.

O afastamento por conta da doença não foram suficientes para aplacar a língua afiada da apresentadora, que mesmo pelo link fez questão de abordar a participação dos filhos de Gugu Liberato e Faustão no programa deste domingo (Domingão do Huck).

No programa, João Liberato e João Guilherme participaram do duelo do quadro “Lip Sync”

Durante o quadro, o ex-comandante das tardes da Globo Fausto Silva apareceu em um depoimento gravado para homenagear o filho. Sonia Abrão disse que o apresentador foi “muito generoso” em gravar esse depoimento a sua antiga casa.

“A Globo não merecia, já que não deu a ele nem o direito da despedida no ar, mas a amizade com Huck falou mais alto”, disse.