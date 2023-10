Chevy Chase: a polêmica trajetória do ator de Hollywood

Chevy Chase, conhecido por seus papéis hilários em filmes como "Caddyshack", "Três Amigos" e as franquias "National Lampoon Vacation" e "Fletch", completou 80 anos na semana passada, mas sua trajetória em Hollywood está longe de ser uma comédia leve. O ator, que foi uma das maiores estrelas dos anos 1980, carrega uma reputação controversa, marcada por comentários ofensivos, brigas com colegas de elenco e polêmicas.

Imagem: Instagram

Ao longo de sua carreira de mais de cinco décadas, Chevy Chase se envolveu em diversas polêmicas. Suas brigas infames com colegas de elenco e comentários supostamente racistas no set mancharam sua imagem. Ele chegou a ser apelidado de uma pessoa "genuinamente ruim".

Imagem: Filme Fletch/YouTube

A relação conturbada de Chase com o Saturday Night Live (SNL), programa que o lançou à fama, também é notória. Após deixar o SNL no meio da segunda temporada, ele retornou como apresentador convidado, mas entrou em uma briga memorável com Bill Murray, causando tumulto nos bastidores.

Mesmo após reconciliações, as polêmicas continuaram. Durante seu retorno ao SNL em 1985, Chevy atacou Robert Downey Jr. mirando no falecido pai do ator, supostamente dizendo: "seu pai não costumava ser um diretor de sucesso? O que aconteceu com ele? Rapaz, ele com certeza morreu, sabe, ele com certeza foi para o inferno".

Terry Sweeney, o primeiro artista abertamente gay do SNL, também afirmou que Chevy sugeriu que ele fizesse um teste de AIDS. Colegas de elenco, como Will Ferrell, o consideraram o pior apresentador devido a comentários obscenos dirigidos a funcionárias.

A relação conturbada de Chevy com o SNL culminou em sua proibição de apresentar o programa novamente em 1997, após assédio a escritoras e agressão a uma membro do elenco, relatou o DailyStar.

Além das polêmicas em Hollywood, Chevy Chase enfrentou problemas pessoais, incluindo um vício em analgésicos. Em uma entrevista, ele admitiu ter mantido cocaína no set do SNL e lembrou como John Belushi havia roubado seu esconderijo.

Apesar de seu sucesso nas décadas de 1970 e 1980, as duas décadas seguintes viram um declínio em sua carreira. Seu retorno aconteceu em 2009, com a série "Community", mas ele entrou em conflito com colegas de elenco e equipe, deixando a produção no último dia de filmagens da terceira temporada.

Imagem: YouTube

As acusações de comentários racistas persistiram, incluindo o uso da "n-palavra". Chevy Chase foi demitido durante a quarta temporada de "Community" após usar uma injúria racial no set.

Apesar de sua conturbada trajetória, Chevy Chase permanece sem remorsos e indiferente às críticas.