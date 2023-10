Chef celebridade Michael Chiarello falece aos 61 anos

Celebridade da culinária e apresentador da Food Network, Michael Chiarello faleceu na sexta-feira (6/10) após sofrer uma reação alérgica que levou a um choque anafilático, de acordo com seu grupo de restaurantes. Ele tinha 61 anos, de acordo com o New York Post.

"Profundamente lamentamos a perda de nosso amado patriarca Michael", disse a família Chiarello em um comunicado obtido pelo The Wrap. "Sua genialidade culinária, criatividade sem limites e compromisso inabalável com a família estavam no cerne de sua essência. Ele unia as pessoas através da alegria das refeições compartilhadas, criando memórias duradouras ao redor da mesa".

Nascido em 26 de janeiro de 1962, Chiarello apresentou programas na PBS e na Food Network, além de ter aparecido em "Top Chef", "Top Chef Masters" e "The Next Iron Chef". Ele recebeu um Emmy Diurno em 2005 por Melhor Apresentador de Programa de Serviço por "Easy Entertaining with Michael Chiarello" na Food Network.

Ele faleceu cercado por familiares e amigos no Queen of the Valley Medical Center em Napa, Califórnia.

O grupo de restaurantes Gruppo Chiarello emitiu um comunicado lembrando a paixão do nativo da Califórnia pela comida. "A paixão do Chef Michael Chiarello pela comida e pela vida será eternamente lembrada em nossas cozinhas e em nossos corações", diz o comunicado. "Enquanto lamentamos a perda de Michael, também celebramos seu legado que continua com seus restaurantes, Bottega, Coqueta (São Francisco e Napa Valley) e Ottimo".

Conhecido por sua culinária californiana influenciada pela Itália, Chiarello foi homenageado como Chef do Ano em 1985 pela Food & Wine Magazine. Ele abriu seu primeiro restaurante, Tra Vigne, no Vale de Napa em 1987.

Chiarello foi acusado de assédio sexual por dois ex-servidores em 2016, alegações que ele negou. O chef resolveu o processo fora dos tribunais em 2017.

Vários fãs expressaram tristeza pela morte do chef nas redes sociais. O colega chef Robert Irvine postou: "um dia muito triste para mim pessoalmente e para o mundo da culinária. Meus pensamentos e orações estão com a família e colegas? Descanse em paz, meu querido amigo, você fará muita falta".

"É muito triste ouvir que um dos meus chefs favoritos, Michael Chiarello, faleceu", twittou outro usuário. "Ele teve uma reação alérgica severa na semana passada. Reações alérgicas não são benignas".

Michael Chiarello deixa sua ex-esposa, Eileen Gordon, e seus quatro filhos: Aidan, Margaux, Felicia e Giana.