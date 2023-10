Charles pune Harry sutilmente, enquanto William está cheio de arrependimento, diz especialista

As tensões no seio da família real britânica persistem e um especialista em realeza, Duncan Larcombe, revelou recentemente detalhes sobre a relação entre o Rei Charles e seu filho mais novo, o Príncipe Harry. Após mais de um ano sem se verem ou se falarem, Charles estaria adotando uma abordagem "sutil" para "punir" Harry, enquanto, ao mesmo tempo, seu irmão mais velho, o Príncipe William, carrega um peso de "arrependimento".

De acordo com Larcombe, embora o Rei Charles esteja aberto a uma reconciliação com Harry, ele ainda se ressente da "traição" de seu filho. Recentemente, Charles teria oferecido a Harry a oportunidade de ficar com ele em Balmoral para marcar o primeiro aniversário da morte da Rainha, mas o Príncipe recusou.

Agora, a única forma de comunicação entre pai e filho é através de assessores palacianos.

Larcombe afirma: "parece que a abordagem do Rei Charles em relação a Harry agora é 'negócios como de costume' - 'se você quiser me ver, precisa marcar um horário'. É uma atitude muito distante, mas acredito que seja uma forma sutil do rei punir seu filho".

O especialista também revelou que Charles ainda está profundamente magoado com as palavras de Harry sobre sua madrasta Camilla, chamando-a de 'vilã' em sua autobiografia. No entanto, o Rei continua a corresponder com seu filho, embora não diretamente.

A situação entre William e Harry parece ser ainda mais tensa. Os dois não se encontram desde o funeral da Rainha, em setembro do ano passado e, apesar das visitas de Harry a Londres e da viagem de William a Boston para o Earthshot Prize, eles se recusam a se reunir.

Larcombe conclui: "a relação entre William e Harry está irremediavelmente quebrada. Tenho certeza de que William está cheio de arrependimento, pois já foram muito próximos. Eles tinham um vínculo forte como irmãos e sempre se defenderam. Mas Harry cometeu uma traição que nenhum irmão deveria suportar".

As tensões entre os irmãos pioraram quando Harry fez repetidos ataques à família real em sua autobiografia. No entanto, o momento crítico foi quando Harry fez acusações desfavoráveis sobre Kate, esposa de William.

"William ficou profundamente abalado pelas acusações contra Kate e como Harry e Meghan quase deliberadamente tentaram manchar o nome de Kate para seu próprio benefício", acrescentou Duncan.

Enquanto os detalhes dessa disputa continuam a emergir, a família real britânica enfrenta desafios para reconstruir as relações entre seus membros.