Caitlyn Jenner revela ruptura com Kris Jenner

A ex-atleta olímpica e personalidade televisiva Caitlyn Jenner surpreendeu o público ao revelar que não mantém mais contato com sua ex-esposa Kris Jenner. Durante uma entrevista no talk show britânico This Morning, Caitlyn compartilhou que sua relação com Kris está praticamente inexistente, descrevendo a situação como "triste".

Imagem: Youtube

Segundo Caitlyn, a comunicação entre elas agora é intermediada por seus empresários, e ela reconhece que, devido à extensa prole que ambos têm, é natural que alguns filhos estejam mais próximos do que outros. No entanto, a falta de comunicação com Kris é um desenvolvimento marcante para uma família que já foi notória por sua união.

Caitlyn e Kris foram casadas por 22 anos antes de se divorciarem, em 2015, o mesmo ano em que Caitlyn Jenner revelou sua identidade como transgênero. Juntas, eles têm duas filhas, Kendall e Kylie Jenner, e Caitlyn desempenhou um papel ativo como padrasto para os filhos de Kris, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, e Rob Kardashian, de seu casamento anterior, anterior com Robert Kardashian.

Imagem: Youtube

A separação do casal Jenner-Kardashian representou uma virada significativa para a família, que conquistou a atenção dos telespectadores com o reality show "Keeping Up With The Kardashians" de 2007 a 2021. Desde então, Caitlyn perdeu o contato com vários membros da família, e as relações se deterioraram ainda mais após o lançamento de seu livro de memórias, em 2017, que incluía representações contenciosas de Kris e seu casamento.

No livro, Caitlyn detalhou que Kris estava "surpresa" com sua decisão de fazer a transição de gênero, uma afirmação que foi contestada por Caitlyn, que alegou que Kris já sabia sobre suas inclinações de gênero.

Segundo Page Six, os conflitos não cessaram desde então, e Caitlyn nem sequer foi convidada para o casamento de Kourtney Kardashian, em maio de 2022.

Apesar das tensões familiares, Caitlyn está se juntando a uma nova série documental, "House Of Kardashian", que promete explorar a dinâmica familiar, seus escândalos, negócios polêmicos e lutas pessoais. Ela expressou seu orgulho pelos filhos e enteados, indicando que sua participação na série visa destacar a influência duradoura da família Kardashian no cenário mundial.