Brian Austin Green aborda desafios de criar um filho LGBTQIA+ com mente aberta

Brian Austin Green, conhecido por seu papel na icônica série "Beverly Hills, 90210", compartilhou suas experiências sobre criar seu filho mais velho, Kassius, que se identifica como LGBTQIA+. Durante uma participação no podcast "Frosted Tips with Lance Bass," o ator abriu seu coração sobre os desafios iniciais que enfrentou e sua jornada para entender e apoiar seu filho, segundo a Page Six.

Sem-titulo-16

Imagem: Instagram

Green admitiu que as conversas com seu filho de 21 anos foram, no começo, um desafio para ele. Ele descreveu a experiência como "fascinante" e mencionou que, embora fosse desconhecido para ele, abraçou a oportunidade de aprender mais sobre a orientação sexual de seu filho.

"Tem sido um desafio", disse Green. "Honestamente, era desconhecido para mim". Ele destacou que, em vez de temer o desconhecido, ele viu isso como uma chance de crescimento pessoal. "Para mim, é intrigante. E quero aprender sobre isso".

O ator enfatizou que criar um filho LGBTQIA+ não é diferente de criar um filho heterossexual. Ele enfatizou que a escolha do parceiro não deveria afetar ninguém e questionou por que algumas pessoas investem tanto em opinar sobre algo que não as afeta.

Lance Bass, membro do *NSYNC e anfitrião do podcast, elogiou a atitude de Green, chamando-o de um pai de "mente aberta" e elogiando a sorte de Kassius. Ele também ressaltou que muitas crianças podem não ter o mesmo nível de aceitação por parte de seus pais.

Kassius é fruto do relacionamento anterior de Green com Vanessa Marcil, e o ator também é pai de outros três filhos com sua ex-mulher Megan Fox e um com sua noiva Sharna Burgess. Green e Marcil enfrentaram desafios na co-parentalidade ao longo dos anos, mas o ator destacou seu ótimo relacionamento com Megan Fox, afirmando que eles criam seus filhos em um ambiente saudável e aberto à comunicação.

144

Imagem: Instagram

Brian Austin Green compartilhou sua jornada de aceitação e aprendizado ao criar um filho LGBTQIA+, destacando a importância de abraçar a diversidade e apoiar seus entes queridos, independentemente de sua orientação sexual. Sua atitude é um exemplo valioso para outros pais e famílias que enfrentam desafios semelhantes.