Ariana Grande pagará US$ 1,25 milhão a Dalton Gomez no divórcio

Ariana Grande e Dalton Gomez resolveram sua separação rapidamente, chegando a um acordo apenas algumas semanas após apresentarem o pedido de divórcio. O casal enfrentou poucas questões de disputa, principalmente devido à existência de um acordo pré-nupcial e a um pagamento significativo que Ariana fez a Dalton.

De acordo com informações, Dalton Gomez receberá a soma de US$ 1,25 milhão, isentos de impostos, como parte do acordo. Este pagamento será efetuado de uma só vez, eliminando a necessidade de pensão alimentícia.

Além disso, Dalton terá direito a 50% dos lucros líquidos obtidos com a venda de sua casa em Los Angeles. Ariana também se comprometeu a cobrir até US$ 25 mil dólares em honorários advocatícios de Dalton.

Uma fonte próxima à situação comentou: "ainda existe um forte amor e respeito mútuo entre Ariana e Dalton, e eles queriam garantir que tudo fosse feito da maneira certa, em sintonia um com o outro".

Este acordo é prática comum para a advogada de Ariana, Laura Wasser, conhecida por resolver rapidamente divórcios até mesmo nos casos mais contenciosos. Ela recentemente intermediou a amarga separação entre Kevin Costner e Christine Baumgartner.

O acordo já foi apresentado ao tribunal, e agora resta apenas a assinatura do juiz para que eles estejam oficialmente divorciados.

Ariana está envolvida em um novo relacionamento com seu colega de elenco em "Wicked", Ethan Slater, enquanto Dalton também está seguindo em frente com sua vida amorosa.

Embora a data de separação nos documentos de divórcio seja 20 de fevereiro, o pedido de divórcio só foi apresentado no mês passado. No entanto, é importante ressaltar que a separação ocorreu de maneira amigável, sem ressentimentos, tornando o processo o mais tranquilo possível.