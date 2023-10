Anitta admite novo romance

A cantora brasileira Anitta resolveu abrir o jogo e revelar ao público que está vivenciando um novo relacionamento amoroso. De forma enigmática, ela admitiu: "Deu certo! Estamos aproveitando a vida", mantendo o nome do sortudo em sigilo. Porém, os fãs rapidamente começaram a especular, apontando seus holofotes para o italiano Damiano David, o carismático vocalista da banda de rock italiana Måneskin.

Imagem: Instagram

O burburinho em torno desse possível romance ganhou força à medida que Anitta e Damiano passaram a interagir com frequência nas redes sociais. No entanto, o momento que mais alimentou os rumores foi uma cena capturada durante a cerimônia do MTV VMA, onde Damiano não conseguia tirar os olhos da artista brasileira, segundo o Metropoles.

Quem é Damiano David?

Damiano David é a voz principal da banda Måneskin, que surgiu no cenário musical em 2017, quando ele, juntamente com Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, conquistou o segundo lugar no famoso programa de talentos X Factor.

Em 2021, a banda alcançou o ápice de sua carreira ao vencer o Eurovision com a música Zitti E Buoni e continuou a emplacar sucessos nas paradas musicais.

Imagem: Instagram

Nascido em uma família de comissários de bordo, Damiano e seu irmão foram expostos a diversas culturas ao viajar pelo mundo desde a infância. Além de seu notável talento na música, o suposto interesse amoroso de Anitta é conhecido por sua expressão artística ousada, frequentemente desafiando convenções e normas tradicionais, o que o transformou em uma figura ímpar da cultura pop contemporânea.

Outro aspecto relevante da personalidade de Damiano é seu compromisso com a inclusão e a causa LGBTQIA+. Em 2021, durante um show na Polônia, ele surpreendeu o público ao protagonizar um beijo com o guitarrista Thomas Raggi no palco e fazer uma emocionante declaração em apoio à comunidade.

"Acreditamos que todos devem ser livres para serem quem são, sem medo. Obrigado, Polônia. O amor nunca está errado", proclamou Damiano, recebendo calorosos aplausos.