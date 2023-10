Alexandra Marzo revela relação tóxica com mãe Betty Faria

Alexandra Marzo, de 55 anos, surpreendeu a todos ao compartilhar um desabafo emocional nas redes sociais, onde expôs a difícil relação que mantém com sua mãe, a renomada atriz Betty Faria, de 82 anos.

Em um post em seu perfil privado no Instagram, a ex-atriz revelou detalhes chocantes sobre a dinâmica familiar, descrevendo-a como tóxica e acusando a mãe de ser narcisista e sociopata.

Betty

Imagem: Twitter

A polêmica surgiu após Betty Faria aparecer ao lado de sua neta, Giulia Butler, de 21 anos, durante o Festival do Rio. O evento público desencadeou um desabafo sincero e doloroso por parte de Alexandra, que decidiu romper o silêncio após anos de conflitos internos.

"Há muito tempo me mantive calada perante as injustiças e calúnias proferidas por minha progenitora à justiça e à imprensa. Desde 2012 venho enfrentando um sofrimento inominável e monstruoso. Nasci em uma família tóxica, extremamente disfuncional, com uma mãe sociopata. Esta dor me levou a uma pesquisa e estudos profundos sobre a psique humana, milhares de sessões de psicanálise, tratamentos de cura da criança interior ferida, e assim, fui, pouco a pouco, ressignificando toda a minha infância, adolescência e vida adulta junto a esta família", desabafou Alexandra.

A filha de Betty com o falecido ator Claudio Marzo também relatou como sua filha, Giulia, foi usada pela avó para satisfazer seus interesses pessoais, característicos do transtorno de espectro narcisista/sociopata.

Alexandra esclareceu que, durante sua infância, acreditava que sua mãe tinha problemas emocionais e tentava protegê-la, mas agora compreende melhor a situação.

O desabafo também revelou um aspecto perturbador, com Alexandra afirmando que Betty ofereceu bebida alcoólica para Giulia quando ela ainda era menor de idade, o que culminou em uma disputa judicial, segundo a Caras.

Alexandra Marzo, que se afastou da televisão em 1999 e atualmente é astróloga e roteirista, expressou sua firme decisão de não retornar à carreira de atriz. A tumultuada relação entre mãe e filha continua a gerar repercussões, lançando luz sobre questões de relacionamento familiar e saúde mental.