Afastado da Band: Datena deve receber alta hospitalar em breve

Após duas cirurgias cardíacas, o apresentador José Luiz Datena deve ter alta hospitalar nesta segunda-feira (09). Em recuperação, o famoso agradeceu aos fãs pelo carinho que vem recebendo.

“Agradeço a todos pelas orações, fiz duas cirurgias relativamente grandes, mas com dois médicos de muita qualidade”, ele afirmou, num vídeo publicado no Instagram. “Graças a Deus, diferentemente da maioria do povo brasileiro, fui bem servido na medicina.”

Segundo o jornalista Lucas Martins, que o substitui no comando do programa Brasil Urgente (Band), Datena deve voltar à atração diária nas próximas semanas: “Ele está se recuperando bem da cirurgia que fez ao longo da semana. Deve ter alta já na próxima segunda-feira, salvo engano, e, ao longo da semana, talvez na próxima, a gente não sabe bem quando, ele vai estar de volta na tela da Band”, disse Martins.

Datena foi submetido a duas cirurgias cardíacas durante a última semana, conforme o famoso contou em suas redes sociais. Em setembro, o apresentador já havia dito ao público que iria se ausentar por alguns dias para cuidar da saúde.

Na época, segundo informações da Folha de São Paulo, além de ter se demitido da Rádio Bandeirantes, o apresentador iria se afastar do programa Brasil Urgente, da Band. Já o famoso alegou que sua saída se daria em decorrência do excesso de trabalho e preparativos para os procedimentos cirúrgicos complexos.

Em entrevista ao site Notícias da TV, Datena, que tem 66 anos, revelou ter vivenciado algumas discordâncias com a direção da rádio, mas negou que esse fator tenha sido determinante para sua demissão: “Foi cansaço mesmo, e para cuidar da saúde”, afirmou o apresentador.

O contratado da Band também disse que a saúde física e mental estão no foco. Por este motivo, ele decidiu diminuir a carga de trabalho: “Duas horas pela manhã e mais quase quatro de Brasil Urgente. Muita coisa por dia. Já não vinha fazendo todos os dias”.

O apresentador chegou a comentar com o público sobre sua saída da rádio e afirmou estar magoado por ter tomado esta decisão: “Estou chateado para caramba. Eu fiquei com dor no coração, com meus seis stents, de ter que deixar a rádio mais histórica do Brasil”, afirmou durante o ao vivo.

