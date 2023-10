Joe Jonas e Sophie Turner: divórcio em curso com disputa de custódia

Desde a notícia inicial da separação de Joe Jonas e Sophie Turner, em setembro, o processo de divórcio tomou várias reviravoltas.

No dia 3 de outubro, um juiz estabeleceu uma data de julgamento para determinar a custódia das filhas de Joe e Sophie. Segundo várias fontes, o julgamento está marcado para 2 de janeiro de 2024, e decidirá sobre o acordo de custódia e a situação de moradia das filhas do casal, Willa e Delphine. Turner participou virtualmente da audiência, enquanto Jonas não compareceu, de acordo com o Entertainment Tonight.

Embora o julgamento ocorra apenas no próximo ano, os advogados do casal revelaram durante a audiência que Turner e Jonas estão prestes a iniciar uma mediação de quatro dias, focada na resolução de questões em seu divórcio em curso, incluindo a criação de um plano de custódia, conforme informou a People. O advogado de Turner afirmou em tribunal que Jonas está "procurando por um acordo de custódia conjunta de 50-50". O advogado acrescentou que "ambas as partes estão vendo suas filhas, o que é o que todos desejamos".

Em 25 de setembro, Joe e Sophie concordaram em manter as crianças em Nova York (EUA) enquanto continuam a resolver o acordo de custódia, de acordo com documentos obtidos pela People.

Em 21 de setembro, após Turner processar Joe alegando que suas filhas estavam sendo retidas indevidamente, surgiram alegações chocantes. Turner entrou com uma ação em Nova York sobre a "retenção indevida" de suas duas filhas, Willa, de 3 anos, e uma filha de 1 ano referida como D. nos documentos legais.

A atriz alega que a separação do casamento aconteceu "muito repentinamente" após uma discussão em 15 de agosto e que ela ficou sabendo do pedido de divórcio "através da mídia" dias depois.

Os documentos judiciais afirmam: "o pai tem posse dos passaportes das crianças. Ele se recusa a devolver os passaportes à mãe e se recusa a enviar as crianças de volta para a Inglaterra com a mãe." O advogado de Jonas teria confirmado à equipe de Turner em 19 de setembro que, além de não entregar os passaportes, ele também está negando o consentimento para que suas filhas se mudem para a Inglaterra.

Em 6 de setembro, fontes alegaram que um vídeo foi o estopim para a decisão de Joe de se divorciar. Segundo o TMZ, Jonas viu ou ouviu um vídeo em que Sophie fazia algo que foi o "estopim" para sua decisão de divórcio. O relatório diz: "Joe tinha acesso a uma câmera que capturou Sophie dizendo ou fazendo algo que o fez perceber que o casamento tinha acabado".

Em 6 de setembro, uma fonte afirmou que Joe e Sophie pretendiam manter as coisas "positivas". Uma fonte disse à People que o ex-casal está focado em ter uma dinâmica de relacionamento "colaborativa" enquanto navegam pelo divórcio.

"Eles estão tentando manter as coisas o mais positivas possível, sabendo que sempre há muita tensão em um divórcio", disse a fonte. "Eles são duas pessoas incrivelmente observadas. Isso é incrivelmente estressante para eles, mas tudo entre eles tem sido muito colaborativo".

Em 6 de setembro, eles divulgaram uma declaração conjunta em suas redes sociais, dizendo: "declaração de nós dois: 'após quatro maravilhosos anos de casamento, decidimos mutuamente encerrar nosso casamento de forma amigável. Existem muitas narrativas especulativas sobre o motivo, mas verdadeiramente esta é uma decisão unida e esperamos sinceramente que todos possam respeitar nosso desejo por privacidade para nós e nossas filhas'".

Em 5 de setembro, Joe entrou com o pedido de divórcio em Miami-Dade County, Flórida, alegando que o casamento estava "irremediavelmente quebrado".

Em 3 de setembro, surgiram rumores de separação. O TMZ relatou que o casal estava considerando o divórcio, com uma fonte afirmando que Turner e Jonas enfrentavam "problemas sérios" há pelo menos seis meses.

As notícias seguiram especulações de fãs de que eles estavam se separando com base em fotos tiradas nas últimas semanas, nas quais os artistas apareciam sem suas alianças de casamento.

Este divórcio continua a ser uma história em desenvolvimento, com o futuro da custódia das crianças no centro das atenções, conclui Bazaar.