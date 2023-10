Irmão de Marília Mendonça: "faltou transparência" no inquérito sobre tragédia

João Gustavo, irmão da famosa cantora Marília Mendonça, que faleceu em 5 de novembro de 2021 em um acidente de avião, falou pela primeira vez após a conclusão do inquérito policial sobre a tragédia. Em uma nota divulgada na última quarta-feira (4/10), a Polícia Civil de Minas Gerais apontou os pilotos, que também perderam suas vidas, como responsáveis pelo acidente aéreo.

Em uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, João Gustavo expressou sua decepção com os desdobramentos da investigação e argumentou que a família não está satisfeita com o resultado. Ele afirmou: "faltou transparência. Para a família continua a dúvida. Achamos que para eles foi cômodo culpar os pilotos e isentar a companhia energética de Minas Gerais".

Segundo o Observatório dos Famosos, João Gustavo também destacou que pilotos experientes da área admitiram o problema, apontando os fios de alta tensão após o acidente. Ele enfatizou: "isso é um fato, e contra fatos não há argumentos". Segundo ele, a família da cantora, conhecida como a "Rainha da Sofrência", continuará buscando respostas sobre as circunstâncias que levaram à morte da amada artista.

"Assim que o inquérito for entregue ao Poder judiciário, iremos acompanhar e questionar questões que ainda não foram respondidas. Minha mãe, assim como eu, espera respostas claras e objetivas. Acreditamos que a justiça ainda não foi feita e o caso não foi solucionado," concluiu João Gustavo.