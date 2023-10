Termina o namoro de Ricky Tavares e Carol Bresolin

Nesta sexta-feira (6/10), Ricky Tavares e Carol Bresolin, um dos casais mais conhecidos da mídia, anunciaram o fim do relacionamento que durou quase dois anos. A notícia foi compartilhada pelos artistas em seus perfis do Instagram, surpreendendo seus fãs e seguidores.

Ricky Tavares, ator, utilizou sua conta na rede social para comunicar a decisão conjunta, escrevendo: "em respeito a todos que me acompanham aqui e porque sempre compartilhamos nosso dia a dia, venho informar que eu e Carol Bresolin não somos mais um casal. Permanece o carinho, amor, respeito e admiração por ela, e desejo todo o sucesso do mundo. Não gostaria de falar mais sobre o assunto."

Carol Bresolin, atriz e influenciadora, também usou o stories para se pronunciar: "em respeito a todos vocês que me acompanham por aqui, venho informar que eu e Ricky não estamos mais juntos. Permanece o carinho ao que vivemos e aprendemos um com o outro. Desejo muito sucesso e luz na vida dele. Com carinho, Carol".

O anúncio pegou muitos fãs de surpresa, já que o casal era frequentemente visto compartilhando momentos juntos nas redes sociais, e sua relação era tida como uma das mais sólidas do meio artístico.

Na última quarta-feira (4/10), Carol foi flagrada em uma praia do Rio de Janeiro, demonstrando carisma e simpatia ao perceber a presença dos fotógrafos. Mesmo diante do término, a atriz continua a irradiar beleza e positividade em sua vida.

A separação de Ricky Tavares e Carol Bresolin é mais um exemplo de como a vida pessoal dos famosos é acompanhada de perto pelo público, e como as redes sociais se tornaram um meio de compartilhar as alegrias e desafios dos relacionamentos amorosos, mesmo quando chegam ao fim, segundo o Observatório dos Famosos.