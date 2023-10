Por que Patrícia Poeta "sumiu" do "Encontro"?

Na manhã de quinta-feira (5/10), os telespectadores do programa "Encontro" foram surpreendidos com a ausência de Patrícia Poeta na apresentação do matutino. A apresentadora, que costuma ser presença constante no programa, foi substituída por Tati Machado e Valéria Almeida. A pergunta que todos se faziam era: por que Patrícia Poeta não estava no comando da atração?

Imagem: Instagram

A resposta veio à tona após uma descoberta feita por um colunista no dia anterior, quarta-feira (4/10). Foi revelado que Patrícia Poeta havia sido liberada pela direção da Globo para gravar sua participação no quadro "Batalha do Lip Sync", do programa "Domingão com Huck". Essa informação foi compartilhada em primeira mão e ao vivo no programa A Tarde É Sua, da RedeTV!.

A participação de Patrícia Poeta no quadro "Lip Sync" está programada para o encerramento da temporada, onde ela irá competir contra a jornalista Maria Beltrão. Portanto, a ausência da apresentadora no "Encontro" se limita apenas a esta quinta-feira (5/10), segundo o Gente.ig.

A decisão de participar do "Lip Sync" não foi tomada de forma leviana por Patrícia Poeta. Ela está se preparando para sua apresentação de samba no quadro, e tem se dedicado às aulas para aprimorar seu gingado e garantir um desempenho excepcional na competição contra Beltrão.

Além disso, é importante destacar que a apresentadora do "Encontro' também será madrinha no Carnaval, o que torna sua participação no quadro ainda mais especial.