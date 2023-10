‘Percy Jackson e os Olimpianos’: Rick Riordam abre o jogo sobre conforto para os jovens atores durante produção

Em meio às produções de ‘Percy Jackson e os Olimpianos’, Rick Riordan abriu o jogo sobre fazer com que os jovens atores se sentissem seguros e confiantes. O autor da saga e também atuante na produção do Disney+ falou que as ferramentas foram utilizadas para aliviar as pressões.

“Mesmo antes de contratá-los, tivemos muitas conversas com nossa equipe sobre como nosso objetivo principal precisa ser apoiar os jovens atores para garantir que eles se sintam valorizados, seguros e produtivos”, disse Rick Riordan em conversa ao TheWrap.

“Nosso principal trabalho é garantir que eles estejam bem e se sintam bem com o que estão fazendo. Porque é um trabalho muito difícil. E é muita pressão para colocar sob crianças de 12 ou 14 anos”, finalizou o autor.

Lançamento da série na plataforma de streaming

Os fãs do jovem semideus podem comemorar a notícia, pois ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ chega ao Disney+ com seus dois primeiros episódios em 20 de dezembro deste ano. Com alguns materiais liberados, é possível ter um vislumbre do que se pode esperar.

A produção contará com oito episódios no total, sendo cada um lançado na plataforma semanalmente. A produção já divulgou diversos materiais de marketing, contendo pôsteres oficiais e teasers.

‘Percy Jackson e os Olimpianos’ conta com a participação especial de Lin-Manuel Miranda (“Hermes”), Megan Mullally (“Alecto”, também conhecida como “Sra. Dodds”), Toby Stephens (“Poseidon”), Virginia Kull (“Sally Jackson”), Jason Mantzoukas (“Dioniso”, também conhecido como “Sr. D”), Jay Duplass (“Hades”), Glynn Turman (“Quíron”, também conhecido como “Sr. Brunner”), o já falecido Lance Reddick (“Zeus”), Adam Copeland (“Ares”), Charlie Bushnell (“Luke Castellan”), Dior Goodjohn (“Clarisse La Rue”), Jessica Parker Kennedy (“Medusa”), Olivea Morton (“Nancy Bobofit”), Suzanne Cryer (“Equidna”), Timm Sharp (“Gabe Ugliano”) e Timothy Omundson (“Hefesto”).