Irmãos Beckham celebram laços de irmandade com tatuagens

Brooklyn, Romeo e Cruz, irmãos Beckham, fortaleceram ainda mais os laços que compartilham ao fazerem tatuagens iguais. Cada um deles optou por tatuar a palavra "Brotherhood" (Irmandade) em diferentes partes do corpo.

O mais velho dos três, Brooklyn, de 24 anos, escolheu tatuar a palavra na perna, acima de sua tatuagem de uma dançarina. Romeo, com 21 anos, também a tatuou na perna, acima de sua tatuagem de uma águia, enquanto Cruz, de 18 anos, preferiu tê-la em sua mão.

beckham-tattoos

As tatuagens foram realizadas pelo artista de tatuagem de linha fina baseado em Londres Pablo, também conhecido como Certified Letter Boy. Ele compartilhou fotos das intricadas tatuagens em sua página no Instagram na última sexta-feira.

Nas imagens, os irmãos Beckham aparecem posando com os braços sobre os ombros uns dos outros, exibindo as novas tatuagens.

Cruz posou feliz para uma foto enquanto Pablo trabalhava, fazendo caretas de dor de brincadeira enquanto a agulha tocava sua mão.

Os Beckhams não são estranhos às tatuagens, com Brooklyn e seu pai, o ex-jogador de futebol David, de 48 anos, acumulando impressionantes 200 tatuagens entre eles.

beckham

Brooklyn, aspirante a chef, exibiu sua vasta coleção durante uma viagem ao sol em Saint Tropez com sua esposa Nicola Peltz, no início deste verão.

Desde sua primeira tatuagem, em 2017, Brooklyn, auto-proclamado viciado em tatuagens, acumulou mais de 70 homenagens à sua esposa herdeira.

Enquanto isso, David, que estreou sua primeira tatuagem em 1999, também prestou homenagem à mãe de seus filhos, Victoria, de 49 anos, com seu próprio corpo decorado de forma intrincada.

Os tributos de Brooklyn a Nicola são extensos, com retratos dela em seu braço e seus olhos tatuados na parte de trás de seu pescoço, além de seu nome.

Além de usar a imagem dela, Brooklyn também tem os votos de casamento tatuados em seu braço, com a prosa romântica dizendo: "Nicola, quando você caminhou pelo corredor, você tirou meu fôlego, você está tão linda esta noite e sempre estará."

beckham-tattoos-1

O filho de celebridades presta homenagem à sua família em várias tatuagens, assim como aos bilionários pais de sua esposa. Além de querubins para seus irmãos Romeo, Cruz e Harper, ele também exibe um coração em homenagem à sua mãe, designer de moda.

Brooklyn também ostenta o nome "Buster", apelido de seu pai, bem como uma âncora para homenagear a lenda do futebol inglês David. Ele também encontrou espaço em seu corpo para as contas de rosário de sua sogra Claudia.

Brooklyn tem os sobrenomes dele e de sua esposa escritos em seu estômago, depois de adotar o sobrenome dela quando se casaram.

Falando sobre a escolha, ele disse: "foi minha ideia porque eu queria homenagear o último nome da família dela também, e, sabe, eu pensei que quando tivermos filhos, acho que será tão fofo ter pequenos Peltz-Beckham correndo por aí".

Brooklyn fez a oração de Gina tatuada em seu torso, com as palavras dizendo: "concentrado no presente, sincero com os outros e confiante em nós mesmos, saiba que você não pode falhar". Ele também tem DVBRCH tatuado acima da oração de Gina. As iniciais são as de sua família - David, Victoria, Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper.

Brooklyn se divertiu em um barco com seus sogros, pulando na água antes de praticar esportes aquáticos. Falando sobre suas tatuagens, o aspirante a fotógrafo e chef disse: "elas são muito viciantes, especialmente quando você ama alguém, você só quer cobrir todo o corpo. Eu a amo mais do que qualquer coisa. Eu sempre tento fazê-la feliz. Isso é tudo o que faço".

Romeo também ostenta várias tatuagens, incluindo um "espírito livre" e uma grande pomba em seu pulso, junto com as palavras "Liderar com amor". Há também uma estátua de anjo de pedra que cobre o comprimento de seu antebraço, ao lado de uma tatuagem no torso que diz "Liberdade para sonhar". Ele também tem a palavra "amor" em seus dedos, com uma letra em cada dedo, e uma réplica da famosa cruz alada de David em seu pescoço.

Segundo o Daily Mail, no início deste ano, Cruz mostrou sua última tatuagem após tatuar um toca-discos em seu braço. Ele compartilhou uma foto de sua arte corporal em seu story no Instagram.

beckham-tattoos-3

Na fotografia, Cruz mostrava o design em seu bíceps, que apresentava uma agulha em um toca-discos com a tampa do sistema de som aberta. Ele também compartilhou uma imagem dele na loja de tatuagens, usando um par de óculos de sol roxo. O artista de tatuagem pode ser visto concentrado enquanto trabalhava no braço de Cruz.