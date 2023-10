Figurino de Leonardo DiCaprio em "Titanic" vai a leilão

O figurino usado por Leonardo DiCaprio no famoso filme "Titanic" está prestes a ir a leilão, e os lances podem atingir valores impressionantes, chegando a mais de R$ 1,2 milhão. A casa de leilão responsável por essa oportunidade única é a Propstore, com sede em Londres (Inglaterra), que abrirá as portas para ofertas a partir do dia 9 de novembro, de acordo com o TMZ.

O traje em questão foi usado por DiCaprio no papel de Jack, o protagonista que conquistou corações no transatlântico, se apaixonou por Rose (interpretada por Kate Winslet) e se tornou uma das figuras mais icônicas do cinema.

O figurino é composto por uma calça de veludo, camisa de botão de manga e colete, elementos que fizeram parte da jornada cinematográfica de "Titanic", dirigido por James Cameron.

A expectativa é que o figurino possa alcançar valores entre 100 mil e 200 mil euros, o que equivale a impressionantes R$ 614 mil a R$ 1,2 milhão na cotação atual. O site da Propstore destaca que o traje de DiCaprio possui etiquetas personalizadas que garantem sua autenticidade, com a inscrição "MR: LEONARDO DICAPRIO" e a data "AGOSTO DE 96". O filme "Titanic" foi lançado nos cinemas ao redor do mundo pouco tempo depois.

No entanto, o figurino de Jack não é o único item de destaque que estará disponível no leilão da Propstore. A casa espera arrecadar cerca de US$ 13,8 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 84 milhões, com o conjunto de memorabilia de filmes e TV que estará à venda.

Além da roupa icônica de "Titanic", outros itens de grande relevância estão inclusos, como uma cabeça C-3PO iluminada de "Star Wars: Uma Nova Esperança", com lances estimados em até US$ 1,15 milhão (R$ 7 milhões), e o traje de dublê de Jack Sparrow de "Navegando em Águas Misteriosas".

Os interessados em adquirir esses tesouros do cinema e da televisão poderão participar do leilão, que começará no dia 9 de novembro e se encerrará em 12 de novembro. Esta é uma oportunidade única para os fãs e colecionadores de memorabilia cinematográfica garantirem peças únicas da história do entretenimento.