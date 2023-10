Xuxa retorna ao cinema: superando desafios e conquistando as telonas após 14 anos

A icônica apresentadora infantil Xuxa Meneghel está de volta às telonas após um longo hiato de 14 anos, estrelando o filme "Uma Fada Veio Me Visitar", uma adaptação do livro de Thalita Rebouças.

No entanto, essa jornada de retorno ao cinema não foi isenta de desafios para a "Rainha dos Baixinhos". Mesmo com sua vasta experiência na frente das câmeras, Xuxa não hesitou em expressar suas inseguranças como atriz. Em um evento para a imprensa, ela corajosamente declarou: "não sei decorar, não sou atriz".

Apesar dessas preocupações, Xuxa decidiu aceitar o desafio do papel devido ao seu profundo amor pela história e pelo projeto. Para superar suas limitações como atriz, a apresentadora contou com o apoio caloroso de todo o elenco e da autora Thalita Rebouças.

Xuxa revelou que buscava constantemente orientação durante as filmagens: "ela me perguntava: 'como você faria isso? Como você falaria?'". A dificuldade em memorizar suas falas a levou a solicitar o uso de um teleprompter. Ela explicou: "mesmo que eu não o olhasse, queria ter a segurança de que ele estava lá".

O retorno desafiador de Xuxa ao mundo do cinema demonstra sua disposição em abraçar novos horizontes e enfrentar suas próprias limitações com determinação. Com sua atitude resiliente, ela nos mostra que é possível superar obstáculos e seguir em frente, independentemente do tempo que tenha passado desde sua última atuação nas telonas.

O público, sem dúvida, aguarda ansiosamente para ver a "Rainha dos Baixinhos" brilhar novamente nas telas do cinema, conclui o Observatório dos Famosos.