Sheila Mello explica por que nã chama Fernando Scherer de "ex"

Sheila Mello utilizou suas redes sociais para emocionar os seguidores nesta sexta-feira (6/10), ao fazer uma declaração tocante no aniversário do seu ex-marido, o ex-atleta da natação Fernando Scherer, conhecido carinhosamente como Xuxa.

Por meio do Instagram, Sheila compartilhou várias fotos do ex-casal, nas quais Fernando Scherer estava ao lado de Brenda, a filha que eles têm em comum. Na legenda, a dançarina expressou seu carinho e apreço: "Hoje é um dia especial para um homem incrível: o pai da minha filha", iniciou a famosa.

Em seguida, Sheila Mello explicou o porquê de evitar utilizar o rótulo "meu ex" para se referir a Fernando Scherer. Ela afirmou: "não gosto de usar o termo 'meu ex' pois, mesmo em caminhos diferentes, você Queiroz, é muito presente. Nossa parceria é forte, dividir a missão de vida de educar e aprender com essa alma que colocamos juntos nesse plano, é um privilégio!", enfatizou.

Ao concluir sua mensagem, a celebridade escreveu: "feliz aniversário! Que este novo ano de vida lhe traga ainda mais realizações e momentos de felicidade ao lado da nossa filha", demonstrando o respeito e a admiração que ainda existem entre eles.

Sheila Mello e Fernando Scherer iniciaram um relacionamento em 2009, durante sua participação no programa "A Fazenda 2". No ano seguinte, eles decidiram oficializar sua união, celebrando um casamento.

Entretanto, após oito anos juntos, em 2018, tomaram a decisão de seguir caminhos distintos, encerrando o casamento, mas mantendo um vínculo afetivo notável através da criação conjunta de sua filha, conclui Observatório dos Famosos.