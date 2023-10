Roteiristas de Drew Barrymore se recusam a voltar ao trabalho

Apesar do fim da greve do sindicato, três escritores essenciais do "The Drew Barrymore Show" decidiram não retornar à equipe. Chelsea White, Cristina Kinon e Liz Koe, membros do Writers Guild of America, escolheram não retomar, mesmo após o término da paralisação, segundo uma reportagem exclusiva do Hollywood Reporter, diz o New York Post.

Drew Barrymore, estrela do programa diurno, marcou o dia 16 de outubro para o retorno da quarta temporada. No entanto, a recusa dos três co-roteiristas, que faziam parte da equipe desde a primeira temporada, forçou os produtores a iniciar uma busca frenética por novos talentos. Até o momento, não houve comentários oficiais de Barrymore, White, Kinon, Koe ou do Writers Guild sobre a situação.

Barrymore ficou preocupado ao anunciar a retomada do programa em 18 de setembro, enquanto as greves do Writers Guild of America e do SAG-AFTRA estavam em curso. Em um comunicado no Instagram, ela afirmou sua escolha de voltar, destacando que o programa é maior do que apenas sua presença individual e foi projetado para enfrentar desafios do mundo real, incluindo a pandemia global.

No entanto, após críticas por gravar durante a greve, Barrymore reconsiderou a sua decisão. Uma semana depois, ela anunciou uma pausa na estreia da quarta temporada até o fim da greve, demonstrando sua disposição em apoiar os escritores e respeitar suas preocupações.

A incerteza paira sobre o futuro do programa, pois os produtores lutam para preencher o vazio deixado pelos redatores que se recusaram a retornar. A situação continua a evoluir, e fãs e observadores do setor estão ansiosos para ver como Barrymore e sua equipe enfrentarão esse desafio inesperado na próxima temporada do talk show.