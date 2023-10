Quem é o bilionário brasileiro que ‘alugou’ Fernando de Noronha para casamento de R$ 10 milhões com show de Maroon 5 e Alok?

Para muitas pessoas, um casamento precisa ter a festa dos sonhos, para ficar gravada na memória. E parece que este também é o sonho de Henrique Dubugras, de 27 anos.

De acordo com o site F5, da Folha, o jovem bilionário ‘alugou’ Fernando de Noronha para a celebração do seu casamento, fechando pontos turísticos da ilha. O brasileiro irá se casar com a cientista de computação Laura Fiuza nesta sábado (7), em um cerimônia com custo de aproximadamente R$ 10 milhões.

Dubugras entrou para a lista de bilionários da Forbes aos 26 anos. Ele é dono da empresa Brex, uma das startups que mais chamam a atenção no Vale do Silício, nos EUA. Seu foco é a indústria de cartões de crédito corporativos.

Atualmente sua fortuna é avaliada em US$ 1,5 bilhão (quase de R$ 8 bilhões na cotação atual).

Além dos pontos turísticos, há informação de que diversas pousadas também foram fechada nos últimos dez dias para receber os 400 convidados esperados.

Entre as presenças, o casamento pode contar com o ilustre Bill Gates, dono da Microsoft. E quem comanda a festa é o DJ brasileiro Alok, além de uma possível presença da banda Maroon 5, segundo o site Metrópoles. Contudo, nenhum dos artistas confirmou a participação na celebração.

Para manter a discrição, funcionários do Forte Nossa Senhora dos Remédios (Forte de Noronha) foram proibidos dar informações sobre o evento, sobre o risco de multa milionária. Além disso, o uso de drones e celulares também estaria proibido.

Nas redes sociais, a atração emitiu um comunicado dizendo que o Forte estaria fechado para a visitação entre 30 de setembro e 9 de outubro devido uma manutenção regular programada.

