Preta Gil descobriu traição só após pedido de divórcio

Preta Gil, em entrevista à revista Veja, abriu o coração sobre os momentos difíceis que viveu nos bastidores de seu divórcio com Rodrigo Godoy. A cantora, conhecida por sua autenticidade, contou que só descobriu a traição após tomar a decisão de se separar e que o casamento já estava abalado muito antes de seu diagnóstico de câncer.

De acordo com Preta Gil, ela percebeu que Rodrigo estava distante e mais frio do que o normal, mas inicialmente atribuiu esses sinais a uma crise no relacionamento. Foi somente após pedir a separação que veio à tona o envolvimento do ex-marido com uma de suas funcionárias, o qual, segundo a cantora, já vinha acontecendo há algum tempo.

"Descobri que a relação já estava ruim antes da doença. Depois percebi que eles, meu ex-marido e minha ex-funcionária, já vinham mantendo uma relação extraconjugal fazia tempo, o que explica muitos dos problemas em meu casamento. Você sente a pessoa distante, diferente, fria, acha que é uma crise. Depois, tudo faz sentido", revelou Preta Gil.

Mesmo enfrentando um período delicado em sua vida, marcado pelo diagnóstico e tratamento contra o câncer, Preta Gil teve a coragem de pôr um fim ao relacionamento e destacou a importância de priorizar o próprio bem-estar.

"Há mulheres que não conseguem sair de relações abusivas, e muitas são abandonadas no meio de um tratamento. Eu tive a força e a coragem de me separar para me priorizar, para dizer: 'não vou manter um casamento ruim, não vou ficar ao lado de alguém que não está me tratando bem'", declarou a cantora.

O relato de Preta Gil serve como exemplo de determinação e autoestima, lembrando a importância de buscar relacionamentos saudáveis e valorizar o próprio bem-estar, mesmo em momentos desafiadores da vida, conclui Observatório dos Famosos.