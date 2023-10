Patrick Stewart revela tentativas desesperadas para evitar a calvície desde a adolescência

O ator inglês Sir Patrick Stewart, famoso por seus papéis como Capitão Jean-Luc Picard na série de ficção científica "Star Trek" e como Professor Charles Xavier nos filmes dos "X-Men", revelou em uma entrevista exclusiva sua batalha contra a calvície durante a adolescência. Em um relato sincero, Stewart admitiu ter tentado várias soluções mirabolantes para preservar seus cabelos quando eles começaram a ficar menos frequentes, enquanto frequentava a Bristol Old Vic Theatre School.

Stewart, hoje com 83 anos, compartilhou: "decidi, apesar de ter uma bolsa de estudos generosa, que precisava ganhar dinheiro extra. Por quê? Porque estava perdendo rapidamente meus cabelos e queria pagar por tratamentos em uma clínica capilar em Bristol. Cresci com cabelos grossos, escuros e ondulados, mas no meu primeiro ano na escola de teatro, aos 17 anos, comecei a perder cabelo de forma acelerada".

Ele continuou: "todos os dias, a caminho da escola, eu passava por um lugar que exibia em suas vitrines fotos de antes e depois de homens calvos restaurados a sua antiga virilidade, com penteados impecáveis. Quanto mais cabelo eu perdia, mais atenção eu prestava à clínica. Finalmente, um dia, reuni coragem para entrar e conversar com as pessoas lá dentro. Eles me informaram sobre o custo do tratamento. Foi quando percebi que precisava de mais dinheiro no bolso".

Para financiar sua tentativa de reverter a perda de cabelo, Sir Patrick trabalhou na construção durante as férias de Páscoa, mas as esperanças foram frustradas: "os tratamentos na clínica de Bristol, nos quais investi meu dinheiro suado de pedreiro, não funcionaram", disse ele. "Devo ter passado por três ou quatro sessões, envolvendo eletrodos no couro cabeludo, massagens e aplicação de vários cremes. Mas foi inútil. Aos 19 anos, eu estava tão calvo no topo quanto estou agora".

No entanto, Stewart viu um lado positivo em sua calvície, especialmente em sua carreira de ator. Ele começou a usar perucas leves durante audições e as removia para os diretores, enfatizando sua versatilidade como ator, uma estratégia que funcionou a seu favor.

Sir Patrick também brincou que sua falta de cabelo foi útil no set de "Star Trek", quando ele ajudou uma colega de elenco com suas falas. Em um momento memorável, ele serviu como um "teleprompter humano" para Diana Muldaur, que interpretava a Dra. Katherine Pulaski.