No mês do Halloween, confira 5 filmes de terror que vão te deixar de cabelos em pé

O mês do Halloween está só começando, mas a popularidade dos filmes de terror já começou a subir. Entre fãs do gênero e corajosos que querem enfrentar seus medos ao vê-los nas telas, diversas produções cinematográficas chamam a atenção.

Separamos uma lista com cinco filmes de terror que certamente vão acelerar seus batimentos cardíacos e te deixar de cabelos em pé. Confira:

A Freira 2

Parte do universo dos filmes de “Invocação do Mal”, este filme traz a continuação da história da Irmã Irene. Após os acontecimentos do primeiro filme, a noviça passa a auxiliar nas investigações do assassinato de um Padre na França, em 1956.

Com a possibilidade do mal se espalhar novamente, Irmã Irene se vê novamente cara a cara com a entidade demoníaca Valak e precisa lidar com a situação antes que ela tome proporções inesperadas.

A sequência de “A Freira” chega na HBO Max ao longo do mês de outubro

Cuidado com Quem Chama

Também conhecido pelo nome de “Host”, a produção de baixo custo foi gravada durante o período de pandemia, utilizando a plataforma de reuniões e encontros Zoom.

O filme conta a história de um grupo de amigas entediadas que decidem usar uma videochamada para fazer uma sessão espírita que acaba causando consequências inimaginadas paras as jovens.

“Cuidado com Quem Chama” está disponível para aluguel via Apple Tv.

Invocação do Mal

O filme ‘Invocação do Mal’ foi instantaneamente considerado um sucesso e um dos melhores filmes de terror da atualidade. Na primeira produção da série que acompanha os casos investigados por Ed e Lorraine Warren, somos apresentados ao casal Roger e Carolyn Perron, que se mudaram para uma casa amaldiçoada acompanhados de suas cinco filhas e um cachorro.

Abordando temas como exorcismo e demônios, o filme também foi responsável por apresentar a personagem “Annabelle”, que futuramente ganhou seu próprio filme.

“Invocação do mal” está disponível no Prime Vídeo e HBO Max.

O Exorcista

Um dos maiores clássicos do terror, “O Exorcista” fez história ao ser indicado ao Oscar de “Melhor Filme” em 1974.

O filme conta a história de Regan McNeil, uma jovem de 12 anos de idade que foi possuída e passou por diversos rituais de exorcismo.

“O Exorcista” pode ser assistido pelo Prime Vídeo e HBO Max.

Annabelle

Após ser apresentada no filme “Invocação do Mal”, a boneca Annabelle fez tanto sucesso que ganhou sua própria produção. No filme, conhecemos a história do casal John e Mia e descobrimos como seu caminho se cruza com o dos Warren.

Após presentear Mia com uma boneca rara e antiga, John vê sua casa ser invadida por membros de uma seita satânica que os atacam na busca por completar um ritual. No entanto, as consequências desta invasão passam a aterrorizar a família, que agora precisa lidar com uma boneca endemoniada.

O filme “Annabelle” pode ser assistido pela HBO Max.

