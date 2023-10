MIS promove programação gratuita de música e cinema no Dia das Crianças em SP

Programe seu Dia das Crianças com uma grade cultural! O MIS traz uma ação gratuita no feriado do dia 12 de outubro, a fim de promover contato com música e cinema húngaros. O evento acontece em parceria com o Consulado Geral da Hungria em São Paulo que, além de dois títulos da filmografia do país, também contará com o Recital de Canções Húngaras.

A participação do evento é integralmente gratuita, com a retirada dos ingressos na bilheteria antes de cada sessão.

Confira a programação para o dia 12 de outubro no espaço

Às 14h, será transmitida a animação ‘João Valente’ (1973), dirigida por Marcell Jankovics. O filme foi inspirado no poema de Sándor Petőfi, um dos mais renomados poetas do país, que em 2023 completa 200 anos de seu nascimento.

Já às 16h, será exibido o drama histórico “Sangue nas águas” (2006), dirigido por Krisztina Goda, que retrata uma história de amor durante a Revolução Húngara de 1956.

Às 18h30, a Banda Húngara São Paulo homenageará o poeta Sándor Petőfi com a apresentação do Recital de Canções Húngaras. O recital será inspirado na ‘Canção Nacional’, um famoso poema de Petőfi.

Informações adicionais

Cinema da Hungria

Local: Auditório LabMIS | Museu da Imagem e do Som (MIS)

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo

Data: 12.10.2023, às 14h e às 16h

Ingresso: gratuito (retirada de ingressos uma hora antes de cada sessão na bilheteria do MIS)

Classificação: de acordo com cada filme

Recital de Canções Húngaras – Banda Húngara São Paulo