Jojo Todynho comenta motivo de não falar mais com Anitta

Jojo Todynho abriu o jogo em uma live realizada na quarta-feira (4/10) em seu Instagram, revelando detalhes sobre o motivo de seu afastamento de Anitta. As duas artistas, que já foram amigas, teriam rompido relações em 2021 e não se comunicam desde então.

Imagem: Instagram

Sem rodeios, Jojo abordou o assunto que sempre a persegue: por que ela não fala mais com Anitta? A resposta da cantora foi direta e clara: "toda vez que algum jornalista me vê, [pergunta]: 'queria entender por que hoje você não fala mais com a Anitta?'. Não interessa a ninguém! Não vai acrescentar na vida de ninguém. Não vai mudar a minha vida ou a dela. Todo mundo tá andando. Não tenho que me justificar, botar print ou áudio. Não interessa porque é só a ponta do iceberg e não tem necessidade disso", esbravejou.

Ela continuou, enfatizando a importância de seguir em frente: "e não tem necessidade disso. Sou fã, continuo dançando as músicas dela, fico feliz a cada prêmio. Porque é isso que eu desejo a cada pessoa que me ronda, que elas cresçam. E tá tudo bem. Ciclos se renovam, ciclos se encerram e todo mundo segue a sua vida".

Na época em que a suposta briga entre as artistas ocorreu, os rumores apontavam para a possibilidade de Jojo ter compartilhado informações pessoais de Anitta com a imprensa, o que teria desencadeado o desentendimento, relatou a Revista Marie Claire.

Jojo Todynho, famosa por sua autenticidade, deixou claro que está determinada a manter o foco em sua carreira e no seu crescimento pessoal, deixando para trás quaisquer conflitos passados. Sua mensagem é clara: a vida segue, os ciclos se renovam, e a música é o que importa.