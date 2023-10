Harry Judd, do McFly, na corrida pelo mundo: tudo o que precisa saber

Quando foi anunciada a edição de celebridades do programa de viagens de realidade "Race Across the World", a reação foi de completa empolgação. Desde a estreia da versão original, em 2019, o público se tornou obcecado pelos aventureiros em busca de emoções que enfrentam o desafio de percorrer uma região do globo para chegar ao destino mais rápido, sem usar aviões.

Em relação aos participantes desta temporada de celebridades, Harry Judd foi revelado como um dos quatro famosos que tentarão fazer sua jornada de Marrakech, Marrocos, até Tromsø, na Noruega, ao lado de sua mãe, Emma.

Mas quem é realmente Harry Judd e o que sabemos sobre ele? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre sua carreira, vida pessoal e muito mais.

Harry tem 37 anos e nasceu em 23 de dezembro de 1985, tornando-o um Capricórnio.

Ele entrou pela primeira vez no cenário em 2003, quando apareceu no videoclipe da música "Crashed the Wedding", da banda Busted.

Pouco tempo depois, ele se juntou ao McFly como baterista, e a banda foi convidada a fazer uma turnê com a Busted em 2004. O grupo logo alcançou o sucesso graças ao álbum de estreia "Room on the 3rd Floor," que estreou em primeiro lugar nas paradas de álbuns do Reino Unido. O álbum apresentava os hits agora clássicos "Five Colours in Her Hair" e "Obviously."

No ano seguinte, o McFly ganhou o Brit Award de 2005 de Melhor Atuação Pop Britânica. Desde então, Harry - junto com o McFly - desfrutou de uma carreira musical incrivelmente bem-sucedida, conquistando mais prêmios e vendendo milhões de discos no processo.

Segundo o Cosmopolitan, além do McFly, Harry também foi membro do supergrupo McBusted, que consistia de membros do McFly e do Busted. Ele também venceu a série de 2011 do programa "Strictly Come Dancing" e lançou seu primeiro livro, "Get Fit Get Happy," em 2017.

Harry Judd é casado?

A esposa de Harry é a ex-violinista da Escala, Brittany Johnston, que atende pelo apelido de Izzy. O casal se conheceu quando ela foi contratada para tocar na seção de cordas durante a turnê do McFly em 2005.

Sete anos depois, os dois se casaram em um casamento estrelado, que incluiu convidados famosos como Emma e Matt Willis. Harry também se apresentou com seus colegas de banda do McFly, que estavam entre seus 11 padrinhos.

O músico tem três filhos com Izzy. O casal deu as boas-vindas ao primeiro em 2016 através de fertilização in vitro - chamada Lola. Seu segundo filho, um menino chamado Kit, foi concebido naturalmente e nasceu em 2017. Então, quatro anos depois, Harry e Izzy anunciaram o nascimento de seu terceiro filho - um segundo filho que eles chamaram de Lockie.