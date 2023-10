Encanador ganha R$ 800 mil após exclusão de grupo no WhatsApp durante licença

Mark Brosnan, um encanador de 60 anos que trabalhava para a Coalo, uma empresa de gerenciamento de instalações pertencente ao conselho de Hounslow, em West London (Inglaterra), foi premiado com uma indenização de 130 mil libras (aproximadamente R$800 mil), após ter sido excluído de um grupo de trabalho no WhatsApp durante sua licença médica.

Brosnan alegou que foi excluído de um grupo de bate-papo usado para "comunicar informações importantes sobre segurança" enquanto estava de licença médica devido a uma lesão nas costas.

Um tribunal de emprego determinou que a decisão de excluí-lo do grupo de chat foi injustificada, e a juíza do Trabalho Sarah George afirmou que deixar os funcionários de fora de mensagens compartilhadas com outros poderia constituir um "ato desfavorável".

O tribunal em Watford ouviu que Brosnan começou a sofrer de uma lesão nas costas em junho de 2019 e tirou 15 dias de licença médica em fevereiro de 2020. Em seguida, ele foi convocado para uma "reunião de ausência formal", e um trabalhador de avaliação de saúde ocupacional determinou que ele poderia retornar ao trabalho em duas a três semanas. Recomendações para sua segurança foram fornecidas, incluindo avaliações no local de trabalho e suporte lombar.

No entanto, Brosnan relatou ao tribunal que ficou "extremamente deprimido" ao retornar ao trabalho, pois seu local de trabalho parecia ignorar as recomendações. Ele sofreu outra lesão nos discos da coluna lombar em abril seguinte, que ele afirmou ter resultado da "não implementação" das recomendações iniciais e por ter sido obrigado a realizar tarefas para as quais "não havia sido treinado".

Isso causou-lhe dores intensas, e ele foi convocado para outra reunião após receber um relatório de reclamação.

Na reunião de agosto de 2021, ele descobriu que havia sido "excluído de um grupo no WhatsApp devido à ausência por doença". Brosnan deixou a empresa em dezembro de 2021, depois de não receber resposta dos gestores à sua reclamação e não receber licença médica integral.

O tribunal concedeu a Brosnan 134.411 libras em compensação pelo comportamento "completamente injustificado" da empresa, afirmando que os empregadores não fizeram "literalmente nada" para ajudá-lo a retornar ao trabalho. A quantia inclui 15 mil libras por dano emocional, 7 mil libras por lesão pessoal e um valor superior a 25 mil libras por perda de renda futura.