Ed Sheeran: "fiquei tão chapado com Snoop Dogg que mal enxergava"

Ed Sheeran, famoso cantor britânico de 32 anos, revelou uma inusitada experiência envolvendo Snoop Dogg e Russell Crowe durante uma entrevista no podcast "Conan O’Brien Needs a Friend." Sheeran alega que ficou tão chapado após fumar maconha com o rapper Snoop Dogg, que mal conseguia enxergar.

A situação ocorreu quando Sheeran, acompanhado de sua esposa Cherry Seaborn e sua sogra, foi assistir a uma apresentação de Snoop Dogg em Melbourne (Austrália). Após o show, eles acabaram indo ao camarim do rapper, onde Snoop e o ator Russell Crowe estavam consumindo maconha.

Embora Sheeran não seja um fumante habitual, ele decidiu participar da sessão de fumo para não parecer rude na presença de Snoop Dogg. Ele compartilhou: "acho que em algum momento da noite eu tinha que falar: 'eu fumei com o Snoop Dogg'. Tive boas conversas, dei algumas tragadas e pensei: 'não me sinto tão mal, isso é bom.' Então, continuei fumando? e continuei? até que cheguei ao ponto de olhar para ele e pensar: 'não consigo enxergar agora.'"

O apresentador Conan O’Brien também compartilhou sua própria experiência com Snoop Dogg, lembrando de um episódio em que ele e a plateia do programa "Late Night" ficaram sob o efeito da fumaça enquanto o rapper e sua equipe fumavam no camarim.

"O público estava rindo das piadas, e a plateia estava ficando chapada. Dava para sentir o cheiro no ar," relembrou O’Brien.

Até o momento, não houve comentários por parte dos representantes de Snoop Dogg sobre o ocorrido.

Enquanto isso, Ed Sheeran lançou seu mais recente álbum, intitulado "Autumn Variations," no mesmo dia em que compartilhou essa história peculiar sobre sua experiência com Snoop Dogg e Russell Crowe.