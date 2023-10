Bradley Cooper transforma visual e voz para interpretar Leonard Bernstein em "Maestro"

O ator Bradley Cooper está causando sensação com sua transformação física e vocal para o filme "Maestro," que retrata a vida do renomado compositor judeu Leonard Bernstein. A caracterização inclui um grande nariz protético que tem gerado debates e controvérsias.

Durante uma coletiva de imprensa realizada após a exibição do filme no Festival de Cinema de Nova York, o designer de maquiagem de "Maestro", Kazu Hiro, revelou detalhes sobre o processo de criação da prótese. Surpreendentemente, Cooper não quis o nariz protético apenas para se assemelhar visualmente a Bernstein, mas também para se parecer com ele vocalmente.

Hiro explicou que Cooper solicitou a criação de um "plug nasal" para modificar sua voz. Ele disse: "Nós fizemos um plug nasal porque Cooper queria soar como Lenny. Ele perguntou: 'você pode fazer um plug nasal para mudar minha voz?' E então eu fiz um plug nasal com orifícios de diferentes tamanhos, para lhe dar uma voz anasalada".

O processo envolveu a inserção do plug nasal nas narinas de Cooper, ao redor do qual foi construído um grande nariz protético. Hiro esclareceu que o nariz também tinha o propósito de tornar Cooper uma representação visual convincente de Bernstein, visto que o nariz de Lenny era mais largo que o de Bradley.

bradley-cooper-leonard-bernstein-maestro-2

Para representar diferentes estágios da vida de Bernstein, Hiro adaptou a prótese em várias etapas para acompanhar as mudanças na voz do ator. O processo completo levou cerca de cinco horas.

A primeira divulgação do trailer de "Maestro" gerou críticas a Cooper, que não é judeu, por considerarem que a caracterização reforçava estereótipos antissemitas. Em uma coletiva de imprensa anterior no Festival de Cinema de Veneza, Cooper e Hiro pediram desculpas pelo nariz protético, destacando que o objetivo era retratar Lenny de forma autêntica.

Os filhos de Bernstein, que participaram da produção de "Maestro", também se pronunciaram, afirmando que Bradley optou por usar maquiagem para acentuar sua semelhança com o compositor e que seu pai aprovaria essa representação autêntica.