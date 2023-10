"Bob Esponja Calças" é renovado para a 15ª temporada

A série de desenho animado da Nickelodeon Bob Esponja Calças Quadradas está prestes a conquistar mais uma temporada. A rede anunciou recentemente a renovação da série para sua 15ª temporada, coincidindo com o 25º aniversário do programa, de acordo com CBR.

A renovação vem logo após o término da 13ª temporada e a proximidade da estreia da 14ª temporada, que está agendada para 2 de novembro.

Ramsey Naito, presidente da Paramount Animation e Nickelodeon Animation, compartilhou a empolgante notícia sobre a extensão das aventuras aquáticas de Bob Esponja e seus amigos, incluindo Patrick, Sandy, Sr. Sirigueijo, Plankton e Lula Molusco.

Além disso, os fãs podem esperar mais emoções com a próxima 2ª temporada da série prequela em CG, "Kamp Koral: Bob Esponja Calças Quadradas", e a continuação da 2ª temporada de "The Patrick Star Show".

Também está nos planos o lançamento de um quarto filme teatral de Bob Esponja, intitulado "The Bob Esponja Calças Quadradas Movie: Em Busca da Cueca Quadrada", previsto para 2025. Os entusiastas do desenho também podem mergulhar fundo no universo de Fenda do Biquíni através do podcast oficial "Bob Esponja Calças Quadradas BingePants", lançado em 2021.

Desde a 13ª temporada, a série é produzida por Marc Ceccarelli, Vincent Waller e Jennie Monica, após a perda de seu criador, Stephen Hillenburg. O elenco de vozes icônicas, incluindo Tom Kenny (Bob Esponja Calças Quadradas), Bill Fagerbakke (Patrick Estrela), Rodger Bumpass (Lula Molusco), Carolyn Lawrence (Sandy Bochechas), Clancy Brown (Sr. Sirigueijo) e Mr. Lawrence (Plankton), continua encantando fãs de todas as idades.

Desde sua estreia, em 1999, durante o auge da animação nos anos 1990, "Bob Esponja Calças Quadradas" mantém seu lugar como o principal programa animado da Nickelodeon, atraindo consistentemente uma audiência de mais de 100 milhões de espectadores a cada trimestre.

As temporadas 1 a 12 de "Bob Esponja Calças Quadradas" estão disponíveis para streaming no Paramount+. Portanto, os fãs têm a oportunidade de revisitar momentos clássicos enquanto aguardam a estreia da 14ª temporada.