Vestido de baile de formatura vai parar no tapete vermelho

Olivia Rodrigo, a sensação da geração Z, está fazendo os fãs reviverem a nostalgia dos anos 2000 com seus mais recentes visuais. Durante a turnê de imprensa de seu novo álbum, "Guts", a cantora exibiu uma série de estilos vintage, sendo um dos mais icônicos um vestido preto de renda Betsey Johnson que um dia foi usado em um baile de formatura no Texas.

Por trás desses visuais incríveis, temos Carlos Alonso-Parada e Mary Sze, do WTF Designer Archive, que também já trabalharam com celebridades como SZA e a estrela em ascensão de "Euphoria", Chloe Cherry.

Os estilistas muitas vezes são contatados via TikTok para fornecer roupas para celebridades, mas Alonso-Parada e Sze vão além, operando uma loja de roupas vintage no shopping de antiguidades Lula B's em Dallas (EUA).

A história por trás de suas roupas

A história por trás do vestido Betsey Johnson é igualmente fascinante. Uma vendedora da loja entrou em contato com Alonso-Parada e Sze, informando que estava trazendo vestidos pessoais de sua época de colégio e faculdade para a loja. Sem saber o que esperar, a dupla acabou encontrando vários vestidos Betsey Johnson, incluindo o mencionado vestido de renda.

A reviravolta aconteceu quando a assistente do estilista de Rodrigo, Jared Ellner, enviou uma mensagem pelo Instagram precisando de looks de última hora. Alonso-Parada e Sze trabalharam incansavelmente para fotografar todas as peças que se encaixavam no estilo desejado. O resultado? Um total de 28 peças enviadas, incluindo o delicado vestido com bordado floral que Rodrigo usou no tapete vermelho para a abertura de sua "Guts" Gallery em Nova York, em setembro.

Esse vestido Betsey Johnson rapidamente se tornou um sucesso nas redes sociais, com uma TikToker compartilhando uma foto dela mesma usando o mesmo vestido em sua formatura do oitavo ano. A popularidade do vestido demonstra como Rodrigo está reinventando o estilo vintage de forma autêntica.

Diversidade de vestidos

Além do vestido Betsey Johnson, Rodrigo usou recentemente um body Yves Saint Laurent da era de 2002, projetado por Tom Ford, para uma sessão de fotos no Spotify. O body teve que ser enviado com urgência para o evento, mas graças à habilidade de um alfaiate, ele foi perfeitamente ajustado para a cantora em apenas uma hora.

Surpreendentemente, Rodrigo gostou tanto das peças do arquivo de Alonso-Parada e Sze que ela acabou comprando dois itens deles - uma peça Chanel e outro vestido vintage Betsey Johnson.

Com a paixão de Rodrigo por peças de moda de décadas passadas, é apenas uma questão de tempo antes desses tesouros vintage aparecerem no tapete vermelho ou em seu palco. A cantora está claramente fazendo história ao dar nova vida ao estilo clássico da moda, levantou a Page Six.