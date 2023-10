Veja salário milionário de Meghan Markle em "Suits"

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, alcançou reconhecimento internacional por sua interpretação como Rachel Zane na série de sucesso "Suits". Foi a grande oportunidade que ela havia buscado por anos, e o programa a catapultou para a fama e lhe proporcionou uma plataforma para discutir suas paixões. No entanto, também lhe rendeu uma quantia considerável de dinheiro.

Antes de ingressar no escritório da Pearson Hardman pela primeira vez, Meghan havia desempenhado principalmente papéis menores em filmes e programas de TV, levantou o The Mirror. Sua carreira incluiu participações especiais em filmes como "Remember Me", "Horrible Bosses", "Get Him To The Greek", "Random Encounters" e "Dysfunctional Friends", além de uma breve passagem como "Briefcase Girl" no programa 'Deal or No Deal".

No entanto, ao conquistar um papel em "Suits", Meghan deu um grande salto em sua carreira e recebeu um salário substancial. Ela atuou em mais de 100 episódios da série, abrangendo sete temporadas do programa da USA Network, agora disponível na Netflix, no papel de Rachel Zane. Relatos sugerem que ela ganhava 37 mil libras (R$ 233 mil) por episódio, resultando em um salário anual de 333 mil libras (R$ 2 milhões).

Royalties

Mesmo fora do seriado, após seu casamento com o Príncipe Harry, Meghan ainda recebe royalties de suas aparições na série, de acordo com a revista Marie Claire. Ela e outros membros do elenco continuam a receber pagamentos toda vez que os episódios são transmitidos nos Estados Unidos ou no serviço de streaming NBA Peacock. Além disso, Meghan deve receber royalties da Netflix, já que "Suits" ainda é regularmente um dos programas mais assistidos na plataforma.

De acordo com fontes, esses royalties ajudaram Meghan e o Príncipe Harry a adquirirem sua deslumbrante casa em Montecito, Califórnia (EUA), após deixarem seus papéis na realeza britânica e o Reino Unido, em 2020.

A Forbes estima que Meghan tenha contribuído com cerca de US$ 2 milhões para a compra da casa, provenientes de seu trabalho em filmes e na série "Suits". O restante do dinheiro veio da herança de Harry de sua mãe, a Princesa Diana, o qual ele mencionou ao acusar o Príncipe Charles de tê-los cortado financeiramente.

Em uma entrevista com Oprah, Harry confirmou que eles foram financeiramente cortados no início de 2020 e acrescentou: "mas tenho o que minha mãe me deixou e, sem isso, não teríamos conseguido fazer isso."