Veja fotos de Kayky Brito após alta

A mãe do ator Kayky Brito, Sandra Brito, usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma emocionante mensagem de gratidão e fé. O motivo da celebração foi o retorno do filho para casa após uma longa internação de 27 dias, devido a um grave acidente de atropelamento ocorrido no início de setembro.

Em sua comovente publicação, Sandra descreveu os dias difíceis que enfrentou e expressou sua profunda gratidão pelo apoio recebido durante esse período desafiador, apurou o Msn.com.

Sem-titulo-7

Imagem: Instagram

"Foram dias bem difíceis, dias de muito choro, muita tristeza e de decisões. Todas as manhãs eu acordava, chorava muito e conversava com Deus… Ele me acalmava e me levantava. Implorava para ele não soltar a mão do meu filho, e assim Ele fez", compartilhou Sandra.

Ela continuou relatando seus momentos de fragilidade e como a fé a fortaleceu: "Quando voltava cansada e, por muitas vezes, sem forças para falar… Eu fechava os olhos, não conseguia segurar minhas lágrimas e sentia Deus me abraçando… Ele me dizia: 'sou Eu que te faz levantar todos os dias, sou Eu quem vai levantar seu filho'".

Sem-titulo-8

Imagem: Instagram

Entre lágrimas, Sandra expressou sua imensa gratidão pela recuperação do filho e pelo apoio que a família e os amigos ofereceram durante esse período. "Estou escrevendo e chorando muito porque gratidão é pouco para Jesus Cristo. Obrigada pelas mensagens, orações e carinho de todos vocês. Vocês não têm noção como tudo isso nos fortaleceu (…) Estivemos todos unidos todos os dias, na alegria e na tristeza, como diz o Kayky, tudo junto e misturado. Amo vocês e acreditem que as orações e carinhos de vocês nos uniram cada vez mais nesse corrente de amor", declarou.

"Agradeço de coração e demorei para postar porque queria estar no mesmo lugar que ajoelhei e implorei pela vida do meu filho. Estou aqui de joelhos agradecendo! Obrigada Deus, meu filho também ganhou uma nova vida. Deus é poderoso e nunca falha. Deus é perfeito, meu coração mais uma vez está explodindo de felicidade. Te amo meu Pai, obrigada por acreditar na minha família, obrigada pelas novas oportunidades de vida, queria conseguir abraçar todos vocês, mas sintam-se abraçados", finalizou Sandra Brito.

Sem-titulo-6

Imagem: Instagram