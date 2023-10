Tutores dizem que cuidar de pets é mais estressante que relacionamentos, diz pesquisa

Uma nova pesquisa levanta a questão: cuidar de animais de estimação é mais estressante do que ser pai ou administrar um relacionamento romântico? Os resultados de um estudo recente com 2 mil donos de pets mostrou que mais de dois terços (68%) dos tutores de animais de estimação afirmou que ver seus pets envelhecerem e sofrerem seria mais doloroso do que perder um item caro, perder o emprego ou mesmo divorciar-se. Muitos entrevistados compartilharam memórias afetivas com seus animais de estimação, destacando a importância desses laços.

pexels-karolina-grabowska-6256137

Amanda Howland, cofundadora e CCO da ElleVet Sciences, enfatizou a importância de apoiar os animais de estimação em todas as fases da vida. Ela ressaltou que identificar os sinais de envelhecimento, como dificuldade de locomoção e isolamento social, é crucial para minimizar o estresse dos animais e garantir uma convivência feliz.

Em média, os entrevistados possuem seus animais de estimação atuais há cinco anos, gastando dois deles estabelecendo um vínculo de confiança. Para muitos, seus animais de estimação desempenham o papel de protetores emocionais, confortando-os quando estão tristes.

No final das contas, essa pesquisa destaca a importância de cuidar dos nossos amigos peludos com carinho e atenção, reconhecendo que, para muitas pessoas, o estresse relacionado aos animais de estimação é uma preocupação significativa em suas vidas.

Principais fatores de estresse dos pais de animais de estimação: