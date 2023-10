Selena Gomez confessa que sentiu vergonha de sua imagem

A renomada artista Selena Gomez compartilhou sua experiência de ter sido alvo de críticas e body shaming após passar por uma cirurgia devido ao diagnóstico de lúpus. A cantora de "Look at Her Now" relembrou como se sentiu ao perceber que seu corpo já não correspondia aos padrões de uma adolescente durante uma sessão de fotos para uma revista, o que a deixou constrangida.

Selena Gomez, agora com 31 anos, destacou como os tamanhos das roupas de amostra não se ajustavam mais ao seu corpo após a cirurgia, e isso a fez sentir vergonha. Ela questionou a expectativa irreal de que o corpo de uma mulher normal não deveria mudar.

Após o diagnóstico de lúpus, Gomez passou por um transplante de rim e quimioterapia. Alguns meses depois, ela foi fotografada de biquíni durante uma viagem à Austrália, exibindo claramente suas cicatrizes cirúrgicas. As fotos a levaram a ser alvo de zombarias nas redes sociais, um momento particularmente difícil, já que ela estava enfrentando uma separação pública de Justin Bieber na época.

Redes sociais

A artista também compartilhou com a Page Six como as redes sociais afetaram sua autoimagem, mencionando que ver imagens idealizadas no Instagram a fazia desejar ter um corpo diferente.

Gomez, que anteriormente havia desativado suas redes sociais para lidar com a ansiedade, revelou que compartilhou suas lutas com os fãs porque isso a ajudou em sua jornada pessoal. Ela explicou que, ao crescer como uma pessoa que busca agradar aos outros, sentia uma responsabilidade desde cedo, mas não sabia quem realmente era. Com o tempo, percebeu que compartilhar sua verdade era libertador e fundamental para o seu bem-estar mental.

A artista também falou sobre o diagnóstico de transtorno bipolar e como ele trouxe compreensão e alívio para suas lutas emocionais. Ela enfatizou a importância de buscar ajuda profissional e ter pessoas de apoio ao redor.

Selena Gomez encorajou outros a se aceitarem como são e a compartilhar suas lutas, lembrando que buscar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza.