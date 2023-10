Segunda temporada de ‘Loki’ estreia às 22h no Disney +

A tão aguardada segunda temporada da série ‘Loki’ estreia nesta quinta-feira, a partir das 22h, na plataforma da Disney + e promete trazer de volta o sarcasmo e a adrenalina que marcaram o vilão na primeira temporada.

Ao todo serão seis episódios que serão lançados semanalmente (um por semana) na plataforma de streaming.

‘Loki’ está ambientado após os acontecimentos de ‘Vingadores: Ultimato’, de 2019. Na primeira temporada, o vilão rouba o Tesseract e é levado para a Autoridade de Variância Temporal, onde recebe a missão de capturar uma variante de si mesmo em outra linha do tempo.

Tom Hiddleston volta no papel principal e nesta temporada precisará da ajuda de Mobius (Owen Wilson) para controlar um deslize temporada que pode levar todo o planeta a uma guerra. O vilão terá ainda que lidar com os deslizes temporais que o fazem viajar sem controle entre o passado e o presente, após o caos deixado por Sylvie no Multiverso.

Veja trailer:

A primeira temporada da série recebeu 88% de aprovação dos críticos do Rotten Tomatoes e obteve 53 indicações a prêmios, ganhando o Saturn Awards de Melhor Série de Fantasia em Streaming, entre outros.

A série é estrelada pelo protagonista Tom Hiddleston e tem ainda Owen Wilson em um dos papéis principais. O filme traz ainda Gugu Mbatha-Raw (Ravonna) e Sophia Di Martino (Sylvie), uma variante do vilão por quem ele se apaixona.