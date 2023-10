Príncipe William e Rei Charles: hábitos alimentares rigorosos

O Príncipe William, herdeiro do trono britânico, tem uma agenda repleta de compromissos públicos, muito semelhante à de seu pai, o Rei Charles. Além disso, ambos compartilham um hábito alimentar rigoroso durante esses compromissos, de acordo com informações da revista Hello!.

Enquanto o Príncipe viaja pelo país em suas obrigações reais, ele evita se alimentar fora de casa. Embora em ocasiões passadas ele tenha provado iguarias locais, geralmente mantém uma dieta restrita, assim como seu pai, que é conhecido por nunca fazer uma pausa para o almoço.

Não se sabe exatamente por que o Príncipe William adotou esse hábito alimentar rigoroso, mas uma coisa é certa: ele não se esquiva de demonstrar afeto durante seus compromissos públicos.

Recentemente, tanto ele quanto sua esposa, Kate Middleton, distribuíram abraços calorosos durante uma visita a Cardiff, marcando o início do Mês da História Negra.

O casal real foi convidado pelo professor Uzo Iwobi, fundador e executivo-chefe do Race Council Cymru, a viajar ao País de Gales para homenagear aqueles que viajaram para a Grã-Bretanha no HMT Empire Windrush, há 75 anos. A recepção calorosa que receberam no Grange Pavilion, no País de Gales, incluiu muitos abraços dos presentes.

Enquanto posavam para uma foto de grupo, William brincou com a multidão, perguntando quem estava beliscando seu bumbum, o que resultou em risos. Ele também surpreendeu várias mulheres com abraços mais longos do que o esperado, tornando o momento ainda mais especial.

Roma Taylor, fundadora da Windrush Cymru Elders, foi uma das primeiras a pedir um abraço ao príncipe, e ela descreveu o gesto como "longo e divertido". Outra mulher, Karen Lucock, disse que ficou surpresa com a generosidade do príncipe ao abraçá-la por um longo período.