Princesa Kate deixa de viajar para apoiar o filho em provas escolares

A princesa Kate Middleton compartilhou a perspectiva do Príncipe George sobre os desafios dos testes escolares durante sua visita à Fitzalan High School, em Cardiff, País de Gales.

Enquanto isso, surgem notícias de que Kate não participará da cerimônia de premiação do Prêmio Earthshot 2023, em Singapura, para apoiar seu filho mais velho durante uma semana de exames cruciais na escola.

Em um vídeo divulgado no TikTok por Matt Wilkinson, do The Sun, Kate sentou-se com os estudantes e revelou: "George está apenas no começo de ser testado. Ele diz: 'mamãe, eu continuo fazendo teste o tempo todo'. Mas quando chega ao nível A, você sente que está nele."

Isso marca a segunda vez que Kate mencionou os estudos de seu filho mais velho durante sua visita a Cardiff com o Príncipe William. O casal real começou sua jornada conhecendo membros da geração Windrush e jovens de minorias étnicas que promovem mudanças positivas no País de Gales.

Durante uma conversa com crianças locais, Kate se conectou com um grupo de estudantes do ensino fundamental, demonstrando interesse em suas matérias favoritas. Uma das crianças, Gracie, de 11 anos, da Howardian Primary School, revelou que Kate até sugeriu que ela poderia ensinar matemática ao Príncipe George, declarou a People.

No entanto, é importante notar que o Príncipe George ainda está longe dos níveis A, que são exames rigorosos utilizados para ingressar na faculdade no Reino Unido.

Enquanto isso, durante sua visita à Fitzalan High School, William e Kate se envolveram com alunos do sexto ano, que estão se preparando para os estudos de nível A e vocacionais, além de cursos de inglês para falantes de outras línguas.

A decisão de Kate de não participar da cerimônia do Prêmio Earthshot 2023 em Singapura foi tomada para apoiar o filho, que enfrentará exames escolares importantes na mesma semana.

A cerimônia é parte dos esforços do Príncipe William para promover soluções ambientais até 2030. Kate quebrará a tradição ao perder esta cerimônia anual de premiação, da qual participou nos últimos dois anos.

Enquanto a Família Real enfrenta esses desafios, eles continuam a manter sua vida escolar privada, permitindo que os filhos cresçam em um ambiente livre de pressão. A última aparição conjunta de William e Kate antes da cerimônia em Singapura marcou um momento especial ao celebrar o 75º aniversário da chegada do HMT Empire Windrush a Londres e o início do Mês da História Negra no Reino Unido.