Paramore anuncia Julien Baker, Remi Wolf e outros em álbum

Na sexta-feira (6/10), a banda de pop-punk Paramore lançará "Re: This Is Why," uma nova versão de seu álbum de 2023 com faixas remixadas e reescritas. Após anunciar o projeto no início desta semana, na quarta-feira (4/10), o trio revelou todos os outros artistas que se juntarão a eles como convidados.

O grupo, liderado pela vocalista Hayley Williams, pelo guitarrista Taylor York e pelo baterista Zac Farro, detalhou todos os convidados no novo álbum no Instagram.

Eles serão acompanhados por um punhado de talentos em ascensão: os punks adolescentes e ex-companheiros de turnê The Linda Lindas, o grupo britânico Wet Leg, a sensação pop e uma das próximas atrações da turnê de Olivia Rodrigo, Remi Wolf, o roqueiro indie Bartees Strange, Julien Baker da Boygenius e Claud, que está na gravadora Saddest Factory de Phoebe Bridgers. A dupla de jazz DOMi & JD BECK, indicada ao prêmio de melhor artista revelação no Grammy de 2023, também está presente.

De acordo com a People, vários favoritos da cena indie de longa data também se juntam ao Paramore, incluindo Foals, Panda Bear, e Romy do The XX. O produtor/apresentador de TV Zane Lowe também faz parte das colaborações.

Onze das 12 faixas de "Re: This Is Why" incluem um convidado. O encerramento do álbum, "Sanity," é a única faixa sem participação, apresentando em vez disso a versão demo da música.

Quando a banda "Hard Times" anunciou o álbum, eles compartilharam uma declaração sobre o projeto no Instagram.

Junto com a capa do álbum, eles escreveram: "há muito tempo queríamos reconhecer a conexão que temos com alguns dos artistas que nos influenciaram como banda e/ou que citaram nossa banda como influência."

"Re: This Is Why" é quase um álbum de remixes", continuaram os roqueiros. "Algumas das músicas foram remixadas de forma mais clássica, enquanto outras foram retrabalhadas ou reescritas. É incrível ouvir todos os nossos mundos colidindo. Lançamento em 6/10."

O Paramore lançou seu álbum inspirado em dance-punk "This Is Why" em fevereiro. O disco marcou seu primeiro álbum em seis anos, seguindo o aclamado "After Laughter", de 2017.

A banda embarcou em uma turnê massiva em apoio ao álbum, começando com datas internacionais no início de 2023 e iniciando a perna norte-americana em maio. Em datas selecionadas, eles foram acompanhados pelos artistas convidados de "Re: This Is Why," Foals e The Linda Lindas.

A banda encerrou sua turnê mais cedo em agosto, quando teve que cancelar os dois últimos shows para que Williams, de 34 anos, pudesse se concentrar na recuperação de uma infecção no peito.

No final de agosto, vocalista compartilhou uma atualização com os fãs no Discord. "Mal posso acreditar que não tosso o dia todo e a noite toda agora. Meu estômago ainda está um caos por causa de 10 tipos de medicamentos", escreveu a cantora de "C'est Comme Ça". "Estou apenas feliz em estar descansando mais."

O Paramore retomará em breve a turnê em novembro, seguindo para a Austrália e Nova Zelândia, onde Remi Wolf, convidada especial de "Re: This Is Why," estará entre os artistas de abertura.

Em 2024, eles se juntarão à amiga de longa data Taylor Swift na perna europeia de sua turnê "Eras".