MC Daniel fala sobre participação de Alicia X em "A Fazenda 15"

O reality show "A Fazenda 15" está agitando as redes sociais com a participação de Alicia X, e quem não poderia deixar de comentar sobre isso foi o MC Daniel, irmão da influenciadora digital. Em uma entrevista à revista Quem, MC Daniel revelou suas impressões sobre a jornada de sua irmã no programa da Record.

"Estou muito feliz. Ela é uma menina de um coração muito bom e agora todo o Brasil terá a oportunidade de conhecê-la. Ela tem o apoio do meu falecido padrasto, que é um anjo e está lá no céu zelando pela vida para que tudo ocorra muito bem", destacou MC Daniel.

Com o clima tenso e as reviravoltas constantes em "A Fazenda 15", MC Daniel demonstrou confiança de que sua irmã, Alicia X, não enfrentará o cancelamento ou qualquer rivalidade construída no programa apresentado por Adriane Galisteu.

"Acho que não. Confio no coração dela, sei quem ela é? As situações complicam para quem é falso, manipulador, mesquinho e artificial. Para ela, não", enfatizou o ex-namorado de Mel Maia.

A participação de Alicia X na competição rural tem gerado grande interesse nas redes sociais, e os fãs estão ansiosos para ver como ela se sairá ao longo do programa. MC Daniel, como irmão e apoiador, expressou seu orgulho e confiança na autenticidade de sua irmã, destacando que a verdade sempre prevalece nos desafios do reality show.

Enquanto o público continua acompanhando de perto o desempenho de Alicia X em "A Fazenda 15", fica claro que MC Daniel está ao lado dela, acreditando no potencial e na integridade de sua irmã para enfrentar qualquer obstáculo que possa surgir no decorrer do programa, concluiu o Observatório dos Famosos.