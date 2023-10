Mariah Carey anuncia tour para espalhar a alegria natalina

Mariah Carey, a renomada cantora conhecida por suas canções de Natal, está de volta para celebrar a época mais mágica do ano. Nesta quarta (4/10) pela manhã, a artista revelou sua tão esperada turnê "Merry Christmas One and All," que espalhará a alegria natalina por toda a América do Norte, a partir de meados de novembro.

A turnê contará com 13 emocionantes apresentações, iniciando em Highland, Califórnia, no dia 15 de novembro, e passando por cidades como Chicago, Boston, Toronto, Detroit e muitas outras antes de encerrar sua jornada no Madison Square Garden, em Nova York, no dia 17 de dezembro, reporta a Variety.

Em sua postagem nas redes sociais, Carey escreveu: "Sim, o descongelamento real começou!". A expectativa é enorme, uma vez que a artista é conhecida por sua grandiosidade durante a temporada de festas.

Esta não é a primeira vez que Mariah Carey faz uma grande celebração natalina. Em 2014, ela iniciou uma temporada de seis noites "All I Want for Christmas Is You: A Night of Joy and Festivity" no Beacon Theatre, em Nova York.

Posteriormente, expandiu para uma turnê internacional que fez sucesso na Europa. Em 2019, a turnê foi concluída no Madison Square Garden, após apresentações em Las Vegas, Atlantic City e Boston.

No ano passado, Carey também gravou o especial da CBS "Mariah Carey: Merry Christmas to All!" durante uma apresentação no Madison Square Garden, que contou com a participação de Drew Barrymore e Billy Porter. Em 2020, ela lançou o "Mariah Carey's Magical Christmas Special" na Apple TV+, juntamente com o single "Oh Santa!" com Ariana Grande e Jennifer Hudson.

Os ingressos para a turnê "Merry Christmas One and All" já estão à venda. Ingressos de revenda também estarão disponíveis em plataformas como Stubhub, Vividseats, Seatgeek e Ticketmaster.

Datas e Locais da Turnê "Merry Christmas One and All" de Mariah Carey