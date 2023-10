Madonna "provoca" o Papa com moletom ousado

Anos depois de expressar seu desejo de ver o Papa vestindo sua camiseta, Madonna finalmente realizou uma versão peculiar desse sonho. Na terça-feira (3/10), a icônica Rainha do Pop surpreendeu seus seguidores no Instagram ao exibir um moletom personalizado e ousado. A peça traz uma imagem do Papa Francisco ostentando orgulhosamente um manto com o logotipo de Madonna, juntamente com um toque de ousadia - asas flamejantes que adicionam um toque peculiar à indumentária.

Essa escolha de moda de Madonna vem como um lembrete de seu pedido de um encontro com o líder religioso em 2022, que aparentemente nunca se materializou. Na época, Madonna tuitou: "Olá @Pontifex Francis – sou uma boa católica. Juro! Quer dizer, eu não juro! Já se passaram algumas décadas desde minha última confissão. Seria possível nos encontrarmos um dia para discutir alguns assuntos importantes? Já fui excomungada 3 vezes. Não parece justo. Atenciosamente, Madonna".

A relação de Madonna com o catolicismo tem sido complexa ao longo dos anos. Seu comportamento ousado, incluindo amarrar-se a uma cruz e usar uma coroa de espinhos durante uma apresentação em Roma em 2006, foi considerado "blasfêmia" pela igreja.

O falecido Cardeal Ersilio Tonini, em nome do então Papa Bento XVI, chegou a pedir sua excomunhão na época, afirmando que seu comportamento era "uma profanação da cruz".

Além disso, seu polêmico videoclipe de 1989 para "Like a Prayer" foi proibido pelo Vaticano devido à representação erótica de Jesus e cruzes em chamas. O Papa João Paulo II chegou a encorajar os fãs a boicotarem sua turnê "Blond Ambition" depois desse episódio.

Embora Madonna continue a ser uma figura controversa, ela está ocupada se preparando para sua "Celebration Tour", que foi adiada devido a uma infecção bacteriana que a levou ao hospital durante o verão.

Será interessante ver se ela incorporará mais momentos religiosos em suas futuras apresentações, embora desta vez possa optar por deixar o crucifixo de lado.