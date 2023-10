Luxo para quem é de luxo! Gusttavo Lima negocia compra de Boeing 737 de R$ 195 milhões

A Balada Evento e Produções, empresa do sertanejo Gusttavo Lima, está negociando a compra de mais uma avião para a frota do cantor, segundo notícia publicada em O Globo, citando informações do site Aeroin.

A nova aeronave, porém, não é somente mais um jatinho comercial para se deslocar entre um show e outro, trata-se de um enorme Boeing 737-700, e se o negócio for efetivado o sertanejo será dono do maior avião particular do Brasil, avaliado em US$ 38 milhões (cerca de R$ 195 milhões).

O Boeing não é zero, já tem 24 anos de uso e 13.400 horas de voo, com pouco mais de 4,2 mil pousos registrados e faz parte da Royal Jet, dos Emirados Árabes. Esse modelo pode voar até 10h sem precisar reabastecer, possui 30 lugares e tem uma suíte privativa.

A Balada Eventos negou a compra do ‘jatinho’, mas o site ‘Aeroin’ conseguiu o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) onde aparece a aeronave em reserva de matrícula de um Boeing 737 com reserva PS-BBJ em nome da empresa.

Caso seja efetivada, a aquisição será a quinta aeronave na frota do cantor, que já tem registrado em nome da empresa um Cessna 680, um Cessna 560 XLS, um helicóptero Eurocopterc EC-130 e um Bombardier BD-700.

No país o único jato que concorre com essa aeronave e o avião do mesmo modelo usado pelos donos do Banco Safra, que é apenas dois anos mais nova do que a negociada pela empresa de Lima.