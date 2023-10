Kylie Jenner obtém oficialmente a mudança do nome do filho

Após uma longa batalha legal, Kylie Jenner conseguiu oficialmente mudar o nome de seu filho de 20 meses de idade. O juiz aprovou a solicitação de mudança de nome, e o filho de Kylie Jenner e Travis Scott agora é oficialmente conhecido como Aire Webster. Essa mudança ocorreu após Kylie apresentar a petição em junho, contestando o nome anterior de seu filho, Wolf Jacques Webster.

A estrela da Kylie Cosmetics, de 26 anos, compareceu virtualmente à audiência na sexta-feira, onde prestou depoimento sob juramento. Travis Scott, pai da criança e também ex-parceiro de Kylie, não participou da audiência.

De acordo com documentos do tribunal, "O tribunal considera que o outro progenitor foi notificado antecipadamente e não apresentou objeções. Não havendo objeções, a petição para a mudança de nome é concedida."

A decisão de Kylie Jenner de mudar o nome de seu filho foi tornada pública pela primeira vez em março de 2022, quando ela compartilhou em sua história do Instagram que seu segundo filho "não é mais Wolf". No entanto, ela não esclareceu se o nome do meio, Jacques, também foi alterado.

Em janeiro, Jenner revelou o novo nome de seu filho pela primeira vez em uma legenda de uma postagem no Instagram: "AIRE." Uma fonte informou na época que o nome significa "Leão de Deus".

Kylie compartilhou sua decisão de mudar o nome de seu filho com sua melhor amiga, Anastasia "Stassie" Karanikolaou, no final da terceira temporada de "The Kardashians". Ela explicou: "Iniciei oficialmente o processo de mudar o nome do meu filho, porque o nome legal dele é Wolf Webster. Então vou mudar para Aire Webster, A-I-R-E."

Segundo a People, em sua confissão, Kylie Jenner explicou: "Não percebi que o pós-parto me afetaria tanto. Nunca o chamei de Wolf, nunca. E então, naquela noite, chorei no chuveiro." Ela refletiu sobre sua decisão, pensando: "Esse não é o nome dele. O que acabei de fazer? Wolf? Alguém me disse isso 24 horas atrás, para nomear meu filho de Wolf! Nem estava na lista!"