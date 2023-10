Kate Middleton supostamente ‘não tem vontade’ de falar com Meghan Markle ou Príncipe Harry

O relacionamento distante entre os dois casais reais - Meghan Markle, Príncipe Harry, Kate Middleton e Príncipe William - não será consertado tão cedo, relata a Us Weekly. Na verdade, uma fonte disse que Kate está menos aberta do que William para se reconciliar com Harry e Meghan neste momento.

“Kate não deseja se comunicar com Harry nem com Meghan”, explicou a fonte. “Muitas coisas aconteceram e ela ainda não está pronta.”

Enquanto isso, William está mais preocupado com seu relacionamento com o irmão mais novo. “William quer que seu relacionamento com o irmão melhore, mas eles não estão se falando agora”, continuou a fonte. “Então, quando isso vai acontecer ainda é incerto.”

Quanto ao relacionamento de Kate e William? A fonte disse que não foi tão otimista. “Kate e William estão passando por altos e baixos em seu casamento como todo mundo”, disse a fonte. “Mas eles estão focados em seus deveres reais e fazendo isso como uma unidade.”

O desinteresse de Kate em se envolver com Harry e Meghan não é uma grande surpresa, pelo menos no que diz respeito a Meghan. As duas esposas reais nunca foram próximas. Em abril, uma fonte disse que Kate estava “aliviada” por Meghan não ter comparecido à coroação do rei Charles.

Harry também escreveu em seu livro de memórias, Spare, que Kate se sentiu desconfortável com Meghan desde o início do relacionamento. Durante o primeiro evento real juntos, Harry escreveu que Kate provavelmente estava “no limite”, entendendo que agora “seria comparada e forçada a competir com Meg”.

Antes disso, os repórteres reais Omid Scobie e Carolyn Durand escreveram em sua biografia de Meghan e Harry, Finding Freedom, que quando Meghan se estabeleceu na família real, as coisas entre ela e Kate não melhoraram.

“Meghan concordaria com a avaliação de que as duquesas não eram melhores amigas”, escreveram os autores então, observando que Kate e Meghan também não estavam brigando. “O relacionamento deles não progrediu muito desde que ela era namorada de Harry.”

Eles relataram que Kate sentia que ela e Meghan tinham pouco em comum além da conexão com a família real. Como tal, a agora Princesa de Gales não fez um grande esforço para se aproximar de Meghan.

