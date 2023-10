Kate Middleton ausente em premiação deixará William "chateado", diz especialista

No próximo mês, o Príncipe William estará realizando a terceira edição anual do Earthshot Prize em Singapura, mas, para sua surpresa e a de muitos, a Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, não estará ao seu lado. Fontes reais revelaram que Kate optou por não comparecer à premiação para apoiar seu filho, o Príncipe George, que terá exames escolares na mesma semana.

O Palácio de Kensington não divulgou informações sobre quais exames o jovem George, de 10 anos, estará fazendo. No entanto, é sabido que os exames de admissão preliminares para Eton College, conhecidos como ISEBs, ocorrem na mesma época da cerimônia do Earthshot Prize, durante a primeira semana de novembro. Várias outras escolas particulares de elite também utilizam esses exames.

A ex-correspondente real da BBC, Jennie Bond, acredita que o Príncipe William ficará frustrado com o conflito entre seu importante evento e os exames de George, mas também apoiará totalmente a decisão de Kate de ficar em casa para ajudar o filho.

Bond disse: "aplaudi quando soube que Catherine havia escolhido ficar em casa com George. É absolutamente a decisão certa. Deveres oficiais vêm e vão; as crianças precisam de seus pais, e elas crescem rápido. Haverá mais eventos e prêmios do Earthshot. Mas este ano, George tem seu próprio grande evento acontecendo - os exames".

Visitas pelo mundo

George já foi visto visitando Eton, a escola que seu pai William e seu tio Príncipe Harry frequentaram, e é amplamente esperado que ele frequente a instituição. Atualmente, ele é aluno da Lambrook Primary School, junto com seus irmãos, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis. No entanto, a Lambrook ensina apenas até os 13 anos.

O Príncipe e a Princesa de Gales foram vistos em junho visitando o campus com seu filho mais velho. É possível que, daqui a três anos, o jovem príncipe frequente a escola só para meninos, localizada perto do Castelo de Windsor, onde a família agora reside após deixar o Palácio de Kensington.

Kate Middleton brilhou nas cerimônias anteriores do Earthshot Prize, e sua ausência neste ano certamente será notada. Sua presença na premiação em Boston no ano passado foi marcante, com um deslumbrante vestido longo da empresa de aluguel HURR by Solace London e o colar de esmeraldas da Princesa Diana. Kate também participou da primeira edição do Earthshot Prize em 2021, quando o evento foi realizado no Alexandra Palace, em Londres. Em ambas as cerimônias, ela deu um discurso e entregou um prêmio.

A ausência de Kate certamente deixará uma lacuna na cerimônia, mas sua dedicação à educação de seu filho é uma prioridade compreensível para a família real, levantou o The Mirror.