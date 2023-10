Joey Fatone diz que ficou surpreso quando Justin Timberlake deixou o *NSYNC

Joey Fatone ficou surpreso quando seu colega de banda *NSYNC Justin Timberlake iniciou sua carreira solo. "Eu não fui pego de surpresa pelo término do *NSYNC; eu fiquei mais surpreso com relação a ele lançar música e não saber que ele iria fazer um álbum/turnê de verdade", disse Fatone em uma entrevista publicada pelo Yahoo Entertainment.

Fatone explicou que ele e os outros membros da banda estavam sob a impressão de que Timberlake, que deixou o *NSYNC em abril de 2002, tinha planos de retornar.

"Era mais como, 'ei, vou fazer um pouco de música e depois vamos nos reunir.' Foi isso que aconteceu", ele lembrou.

"Eu estava tipo, 'ok. Mas quando ele fez a turnê e as coisas começaram a acontecer, eu disse, 'tudo bem, vou fazer Broadway'".

Hiato e retorno

O *NSYNC entrou em um hiato de uma década após a saída de Timberlake em 2002, que coincidiu com o lançamento de seu primeiro álbum solo, "Justified".

Fatone, 46, explicou que não culpava seu colega de banda pela saída, acrescentando que entendia que as decisões vinham mais da "gravadora" do que de Timberlake, 42 anos.

"Quando você é mais jovem, pensa que é aquela pessoa. Mas então você olha para o cenário geral? É o negócio."

Em uma entrevista ao The New York Post em 2002, Timberlake disse que sua carreira solo era apenas uma "pausa" e não uma "separação" do grupo.

"Não há motivo para minha carreira solo e o *NSYNC não coexistirem no mesmo universo. *NSYNC não está em perigo", compartilhou na época.

A banda não se apresentou junta novamente até o MTV Video Music Awards de 2013. Eles se reuniram novamente no programa de premiação em setembro.

Pouco depois da aparição, o *NSYNC anunciou sua primeira música juntos em duas décadas.

Novo álbum e novas músicas

O mais recente single do grupo, "Better Place", foi lançado em 29 de setembro para o filme animado "Trolls Band Together".

Apesar de fazerem nova música e aparições públicas, a boy band atualmente não tem planos para uma turnê de reunião - embora o cantor de "Cry Me a River" tenha planos.

"Justin está lançando um novo álbum, então ele está planejando uma grande turnê pelos EUA para 2024", disse uma fonte exclusiva ao Page Six no mês passado.

Quanto a Fatone, ele está feliz com a forma como tudo aconteceu depois que Timberlake deixou o *NSYNC.

"Essa é a parte bonita: minha carreira e minha vida me levaram a outro lugar, e estou bem e feliz com isso", disse ele ao Yahoo Entertainment. "Eu estou sempre em um lugar melhor. Não sei quanto aos meus colegas de banda; não posso falar por eles? Mas estou sempre olhando para o lado positivo das coisas".