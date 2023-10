Joe Jonas "não quer lutar" no divórcio com Sophie Turner

Joe Jonas mantém a mente aberta. O cantor de "Cake by the Ocean" espera desenvolver um relacionamento mais civilizado com sua ex-esposa, Sophie Turner, após o divórcio deles se tornar complicado devido a questões de custódia infantil, informa uma fonte ao Page Six com exclusividade.

"Joe está comprometido em fazer isso funcionar com Sophie na mediação e não quer travar uma batalha - desde que possam chegar a um acordo justo sobre as crianças", compartilha a fonte.

Jonas, 34 anos, e Turner, 27 anos, começaram a mediação na quarta-feira (4/10) na cidade de Nova York (EUA). As sessões devem durar quatro dias, de acordo com seus advogados, que disseram em tribunal na terça-feira que o objetivo final é estabelecer um plano de co-parentalidade para as duas filhas do ex-casal: Willa, 3 anos, e Delphine, 1 ano.

Uma situação delicada

A estrela de "Game of Thrones" processou o membro dos Jonas Brothers em setembro pelo "retorno imediato" de seus filhos para o "lar eterno" que eles planejavam comprar na Inglaterra antes da separação.

Turner alegou em documentos judiciais obtidos pelo Page Six que Jonas recentemente teve uma mudança de coração e estava retendo os passaportes de Willa e Delphine para mantê-las nos EUA.

Um representante de Jonas disse mais tarde que o indicado ao Grammy estava "concordando com as crianças sendo criadas tanto nos EUA quanto no Reino Unido".

O representante também descreveu o uso da palavra "sequestro" por Turner em sua ação de emergência como "enganosa no mínimo e um sério abuso do sistema legal no pior dos casos".

Julgamento a caminho

Um juiz federal de Manhattan marcou uma data de julgamento para 2 de janeiro de 2024, para a batalha pela guarda, que seguirá a conclusão da turnê em andamento dos Jonas Brothers em 9 de dezembro. Enquanto isso, Jonas e Turner concordaram em manter suas filhas em Nova York. O vocalista do DNCE entrou com o pedido de divórcio da atriz em agosto.

Embora o casal tenha afirmado em um comunicado conjunto na época que a dissolução de seu casamento de quatro anos foi uma "decisão unida", Turner alegou em sua ação que tinha "descoberto pela mídia" que Jonas estava a deixando, o que ele negou.

Uma fonte anteriormente disse com exclusividade ao Page Six que "o divórcio foi o último recurso" para o cantor de "Sucker", mas ele "chegou a um ponto em que sentiu que havia esgotado todas as opções para salvar o casamento".