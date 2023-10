Jessie J desabafa: "estou apavorada em deixar meu bebê"

A cantora Jessie J, de 35 anos, emocionou-se ao se preparar para deixar seu filho recém-nascido, Sky, pela primeira vez desde o parto. A artista, que deu à luz seu primeiro filho com o jogador de basquete Chanan Safir Colman em maio, recorreu ao Instagram no último domingo em busca de conselhos dos seguidores.

Jessie J revelou que estaria viajando a trabalho para a Coreia por quatro dias e estava "apavorada" em deixar seu filho. Ela compartilhou: "tive apenas uma noite longe do Sky desde o seu nascimento. Tenho que viajar a trabalho na próxima semana para a Coreia por 4 dias e estou realmente apavorada em deixá-lo. Alguma dica para tornar isso menos difícil?".

screenshot

A estrela já previa algumas sugestões, acrescentando: "e eu sei que alguns de vocês pensarão em levá-lo comigo? Mas é muita viagem e diferença de fuso horário para uma viagem tão curta. Eu o teria no meu bolso o tempo todo, se pudesse. Não literalmente. Não tenho um bolso grande o suficiente".

Minutos depois, a cantora, claramente angustiada, retornou ao Instagram para esclarecer com os seguidores: "não são dicas que eu preciso, não é mesmo. É apoio e tranquilidade. Caramba. Áries não são bons em admitir isso". "Respiração profunda", ela adicionou.

Em um vídeo seguinte, Jessie se emocionou, com lágrimas escorrendo pelos olhos. Ela escreveu abaixo: "eu toda vez que penso nisso".

Em outro vídeo, a nova mãe mimou seu filho de quatro meses com beijos. Deitando-o na cama, Jessie se inclinou sobre o filho, beijando e abraçando-o enquanto o pequeno ria.

Jessie e seu namorado jogador de basquete deram as boas-vindas a Sky ao mundo no início de maio, após um ano de relacionamento. Anunciando a feliz notícia no Instagram, Jessie escreveu: "há uma semana, minha vida inteira mudou. Meu filho entrou neste mundo e meu coração cresceu duas vezes mais. O sentimento é indescritível. Estou voando de amor. Ele é mágico. Ele é todos os meus sonhos se tornando realidade. Ele é meu mundo. Ele e eu estamos ótimos. Estou absorvendo cada segundo e ainda não posso acreditar que ele é real, está aqui e é meu. Sou muito grata. Lágrimas de felicidade. Para todos vocês que acompanharam minha jornada até este momento, obrigada por todo o amor e apoio contínuo. Voltarei ao Instagram quando estiver pronta".

Jessie manteve a gravidez em segredo no início e revelou que estava esperando um filho em janeiro. Ela compartilhou anteriormente que se tornar mãe era "tudo o que sempre quis", após sofrer um devastador aborto espontâneo, em novembro de 2021.

A cantora detalhou o doloroso ocorrido nas redes sociais, explicando que os médicos tiveram dificuldades em encontrar os batimentos cardíacos do bebê durante a terceira ultrassonografia, antes de descobrir que havia sofrido um aborto espontâneo, afirma o Daily Mail.